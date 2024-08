– Mikor kezdődött meg a nyári felkészülés az Nagybajomi AC csapatánál?

– Napra pontosan július 9-én, kedden – mondta Horváth Péter, a Nagybajom játékosa és egyben edzője is. – Heti négy edzésünk volt, de ezek foghíjasak voltak, miután több játékosunk is a Balaton-parton dolgozik.

Horváth Péter, a Nagybajomi AC edzője

Fotó: Mócza Daniel

– Hány edzőmérkőzéssel hangoltak?

– Nem egészen így terveztük, de ez jött össze. Először a Hévíztől kaptunk ki 2–1-re, majd a velünk egy osztályban szereplő Csurgóval játszottunk 2–2 arányú döntetlent. Ezután a horvát negyedik vonalban érdekelt Virje csapatával találkoztunk, az utolsó felkészülési mérkőzésünkön pedig a vármegye kettes Böhönye volt az ellenfelünk.

– A bajnoki rajtot megelőzte a Magyar Kupa-fellépés.

– Két, nagyjából azonos játékerőt képviselő csapat találkozott egymással Nagybajomban. Bár kétszer is sikerült egyenlítenünk, a győztes gólt azonban a mohácsiak szerezték.

– A Juta elleni hazai premier viszont jól sikerült.

– Magabiztosan 4–1 arányban nyertünk, de az az igazság, hogy lehetett volna nagyobb is a különbség. Jóval előrébb járunk a felkészülésben, a jutaiak még keresik a csapatukat, s nem volt ott Kollega Krisztián sem. Ezen a meccsen – akárcsak a három nappal korábbi kupatalálkozón – a Somogysárdról érkezett Palkovics Tamás középpályás is bevette az ellen kapuját.

Örülhettek a Juta elleni sikernek a Nagybajomi AC szurkolói

Fotó: Mócza Daniel

Csatár is érkezett a Nagybajomi AC csapatához

– Volt más új igazolás is a nyáron?

– Igen, mégpedig Fésűs Ádám csatár, aki Kaposfőről érkezett. Viszont senki nem távozott Nagbajomból. Miután többen is dolgoznak a „balatoni nyárban”, így több saját nevelésű játékosunk is a nagyokkal együtt kezdte meg a felkészülést. A 19 esztendős Horváth Erik csatár a Mohács elleni kupamérkőzésen kezdő volt és 70 percet játszott, a Juta ellen pedig 80 percig volt a pályán. A 18. életévét még be sem töltött Balogh Ádám hátvéd 40, míg a 20 éves Krák Koppány Vajk középpályás – utóbbi csereként lépett pályára – bő 20 percet kapott. A nagy csapattal együtt készült a harmadik számú kapusunk, a 18 éves Horváth Kristóf is.

– Az előző két szezonban a dobogó második fokára állhattak fel, míg a 2021/2022-es idényben bronzérmesek voltak. A mostani szezonra viszont több csapat is alaposan belehúzott a nyáron.

– Nem is fogalmaztunk meg konkrét célokat. A lényeg, hogy a szezon végén ott legyünk a legjobb öt között.