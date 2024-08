A tavalyi idény előtti felkészülési programhoz hasonlóan idén is a csehországi Nové Veseliben edzőtáborozik és játszik felkészülési mérkőzéseket a NEKA NB I-es csapata. A háromnapos nemzetközi tornán Sótonyi László együttese a házigazdák mellett a szintén cseh Plzen és az osztrák Five Margareten ellen lép pályára. A mieink rendben megérkeztek és már az első edzést is megtartották a helyszínen.