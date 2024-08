A MOL Magyar Kupa országos főtáblájának az első körében vármegyénk két harmadosztályú, illetve három megye I.-es csapata is pályára lépett. Az NB III.-as Rákóczi FC magabiztos játékkal ejtette ki a Pest megyei első ligás Viadukt SE Biatorbágy gárdáját, míg a Somogysárd játék nélkül jutott tovább a Lovászhetény ellen.

Országos főtábla

A legnagyobb érdeklődéssel a Nagyatád–Siófok összecsapást várták a somogyi futball szerelmesei. A Papp Zoltán vezette hazaiak Dekanics Márk révén az első félidő végén magukhoz ragadták a vezetést, amit a hajrában fölényessé tettek Horváth Péter duplájával, így kiejtették az előző idényben még második ligás, azóta viszont jelentős átalakuláson keresztülment BFC Siófokot.

Nagyatádi FC–

BFC Siófok 3–0 (1–0)

Gólszerzők: Dekanics (36.), Horváth P. (81., 91.).

Papp Zoltán: – Jól kezdtük a mérkőzést, majd az első játékrész közepén volt egy kisebb hullámvölgyünk, de egy szöglet után így is vezetést szereztünk. A fordulás után taktikusan futballoztunk, ültek a kontráink, így sikerült bebiztosítanunk a továbbjutást.

Mészáros József: – A héten sokat edzettünk, de külön nem készültünk erre a mérkőzésre, aminek meg is lett az eredménye. Tompán és fáradtan játszottunk, de remélem, hogy a hétközi bajnokin már egy másik arcát mutatja majd a csapat.

***

A Kaposvári Rákóczi FC már a találkozó első perceiben rámutatott az osztálykülönbségre. A mezőnyfölény mellett a helyzetek sem maradtak el, de Görög Gergő és Babinszky Bence is ziccert rontott. A vezetést végül Zoltán Rafael szerezte meg egy szerencsés találattal, a kapufa és a kapus hátának a segítségével. A végeredményt pedig Babinszky Bence állította be a szünet előtt. A második játékrészben akár ki is üthette volna ellenfelét a zöld-fehér együttes, mely futószalagon dolgozta ki a helyzeteket, melyek kimaradtak.

Viadukt SE Biatorbágy–

Kaposvári Rákóczi FC

0–2 (0–2)

Gólszerzők: Zoltán R. (34.), Babinszky (44.).

Székely Tibor: – Egy nehéz mérkőzés volt, de ehhez képest nagyon magabiztosra sikeredett, nem forgott veszélyben a győzelmünk. Sok helyzetünk volt, azonban a végjátékra jobban oda kell figyelnünk a jövőben. Az eredményt illetően viszont nem vagyok elégedetlen, amiatt van bennem egy kis hiányérzet, mert a jelenlegi helyzetünkben a lehető legtöbbet kell kihoznunk a labdabirtoklásunkból, hogy tovább tudjunk haladni az úton. A célunkat elértük, hiszen továbbjutottunk, ehhez tiszta szívből gratulálok a srácoknak.

***

A Nagybajomi AC a Baranya vármegyei I.-es Mohácsot fogadta. A találkozó gólfesztivállal indult, hiszen tizenhárom perc alatt négy találat is született, egyenlő elosztásban. A folytatásban elapadt a gólcsap. A következő, egyben mindent eldöntő találatra az 59. percig kellett várni, ekkor Bálint Gergő talált a hazai kapuba, továbbjuttatva ezzel a Mohácsot.

Nagybajomi AC–

Mohácsi TE 1888 2–3 (2–2)

Gólszerzők: Horváth E. (9.), Palkovics (13.), ill. Román Z. (4., 12.), Bálint G. (59.).

Horváth Péter: – Támadásban nem tudtuk azt nyújtani, amit elterveztünk, mondom ezt annak ellenére, hogy egyébként szép gólokat szereztünk. Hátul pedig olyan hibákat vétettünk, amit egy kölyökcsapat sem engedhet meg magának.

***

Marcaliban, ahol a Fejér vármegyei I. osztályú Ercsi Kinizsi vendégszerepelt a hazaiak kétszer is vezetést szereztek, azonban Balogh László, illetve Varga Donát találatára is válaszolni tudtak a vendégek. A rendes játékidőben így nem bírtak egymással a felek, akárcsak a kétszer tizenöt perces hosszabbításban. Az idegek csatáját, a büntetőpárbajt a vendégek bírták jobban, így a Marcali elbúcsúzott a sorozattól.

Marcali VFC–

Ercsi Kinizsi SE 2–2 (1–1) büntetőkkel: 2–4

Gólszerzők: Balogh L. (19.), Varga D. (56.), ill. Hodula (36., 75.).

Páli Norbert: – Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzést játszottunk, amit a helyzeteink alapján több góllal meg kellett volna nyerni. Sajnos pontatlanok voltunk, a büntetőknél pedig már a szerencse döntött.

Megyei selejtező

A Megye I.-be feljutó Kaposmérő magabiztos, háromgólos győzelmet aratott a Barcs ellen, míg a Balatonkeresztúr egy gól nélküli döntetlen után, büntetőpárbajt követően búcsúztatta a Tab csapatát.

Eredmények: Balatonkeresztúr–Tab 0–0 - büntetőkkel 5–4; Kaposmérő–Barcs 3–0 G: Rubecz (30.), Laki-Molnár (53., 73. - mindkettő büntető).

A folytatásban: 08.07. (szerda), 17.30, Kaposfüred–Juta.

A következő körben csatlakozik: Balatoni Vasas, Toponár, Kadarkút, Csurgó, Balatonlelle.