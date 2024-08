Kiemelkedő eredmény ért el a még csak serdülő korú, 16 éves Kakuk Koppány Zéta, aki előbb 100, majd 200 méteres gyorsúszásban is évjáratos csúcsot döntve szerezte meg az első helyet.

– Koppány eredményei úgy vélem, hogy nem formábahozás miatt voltak kiugrók, hanem azért, mert hónapok után most végre nem hátráltatta semmilyen betegség

– mondta Virovecz Richárd, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztályának vezetőedzője. Hozzátette: – Az időeredményeket tekintve Koppány két országos csúcsdöntése kiemelkedő, de rajta kívül is voltak remek egyéni csúcsok. Sárközi Szabolcs 200 méter háton ért el jó időt, míg Pálca-Juhász Emese 4:20 alatt úszta a 400 gyorsot, ami a jövő évi ifjúsági olimpiai fesztiválra egy B szintes idő. Sokan úsztak egyéni csúcsot, kerültek döntőbe, ami amiatt is kiemelkedő, mert javarészt a serdülőkorú sportolókkal vettünk részt az ifi országos bajnokságon. Az pedig, hogy minden váltónk döntőbe került egy nagyon szép eredmény, így összességében nagyon eredményes ob zártunk.

A KASI váltói közül a 4x200 méteres, Pálca-Juhász Emese, Bakó Luca, Győrffy Lili Anna, Király Flóra összetételű gyorsváltó, illetve a 4x100 méteres mix gyorsváltó (Kakuk Koppány Zéta, Sárközi Szabolcs, Pálca-Juhász Emese, Király Flóra) szerzett bronzérmet.

– Nagyszerű versenyt zártunk, jó érzés volt KASI edzőjének lenni ezalatt a négy nap alatt – tette hozzá Virovecz Richárd. – Az, hogy minden napra jutott érem egyáltalán nem volt papírforma, a zárónapon a női 4x200 váltó bronza is meglepetés volt.

A debreceni versenyen az orosz válogatott is elindult, így hazánk sportolóinak még nagyobb kihívással kellett szembe nézniük.

– Mivel a magyar bajnokságok nyílt versenyként vannak meghirdetve, így indulhatnak rajta más nemzetek sportolói is – mondta Virovecz Richárd. – Kicsit szemet szúró volt az orosz válogatott, mivel korábban nem vehettek részt nemzetközi versenyen, de ez a tiltás már 2023-ban lejárt. Az orosz egy erős válogatott, így annak, hogy ott voltak igazából volt pozitív hozadéka, hiszen a magyar versenyzők testközelből láthattak, hogyan készülnek, melegítenek. Bár nehezebb volt a fiataloknak döntőbe kerülni, viszont a B döntőből is lehetett pontszerző helyeket elérni, így nem volt nagy probléma az orosz úszók részvétele.