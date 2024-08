A nemzeti együttes idegesen kezdte a mérkőzést, ám összeszedte magát és 4-8-ról fordított, az első játékrészt mégis kétgólos hátránnyal zárta. A második félidőben Dánia válogatottja tovább növelte előnyét. A csapatba visszatért kapus, Mikler Roland remekül védett, a magyar csapat pedig több jó megmozdulást is bemutatott, mégsem sikerült a fordítás.

Magyarország–Dánia 25-28 (14-16)

Párizs, South Paris Arena 6, V.: Garcia, Marin (spanyolok).

Magyarország: Bartucz, Mikler (kapusok), Ancsin 2, Bodó 4, Bánhidi 4, Bóka, Fazekas 3, Hanusz, Ilic 5, Ligetvári, Lékai 2 (2), Rodriguez 2, Rosta 3, Sipos. Edző: Chema Rodríguez.

Kiállítások: 10, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 5/5.

Chema Rodríguez:

– Harcoltunk, mindent megtettünk a győzelemért, mindenből felkészültünk védekezésben, jól is végeztük a dolgunkat hátul, de ahogy eddig ezen a tornán, ez ismét nem volt elég. Győzelemért jöttünk, és még ha jól is játszottunk, most csalódottak vagyunk. A saját játékunkra koncentrálunk, megnézzük, miben tudunk még fejlődni és az utolsó meccsnek újult erővel nekimenni.

Ilic Zoran, a magyar válogatott átlövője:

– Nagyon nehéz volt felkészülni erre a mérkőzésre a norvégok elleni fájó vereség után, de azért vagyunk egy csapat, hogy felálljunk ilyen helyzetben is. Voltak nagyon jó periódusaink, a második félidőben viszont jöttek a hibák, amit megbüntettek a dánok. Szerettünk volna javítani, nem sikerült. Igyekszünk a legjobban felkészülni a franciák elleni sorsdöntő mérkőzésre.

Mikler Roland, a magyar válogatott kapusa:

– Nagyon szerettem volna védeni és segíteni a csapatnak az utolsó olimpiámon, vélhetően utolsó világversenyemen, köszönöm a lehetőséget, a bizalmat, igyekeztem élni vele. Nagyjából tiszta volt a kép, hogy a dánok és/vagy a franciák ellen kaphatok szerepet, próbáltam ezekre a feladatokra tökéletesen felkészülni. Minden edzésen kétszáz százalékot akartam nyújtani, így sikerült tűzben maradni.

A csoportkört Franciaország ellen zárjuk. A mérkőzés tétje a továbbjutás, hiszen a magyar nemzeti együttes egyetlen esélye, – hogy tovább folytathassa a versengést az olimpián – ha a házigazdák ellen győzelemmel zárja csoportkört.