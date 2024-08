Két, eddig hasonló eredményeket felvonultató együttes lép majd pályára szerdán, 17.30 órakor Kaposváron, ugyanis a Rákóczi FC, illetve az Iváncsa is három győzelemmel, illetve egy döntetlennel kezdte a harmadik vonal Dél-Nyugati csoportját. Ráadásul mindkét csapat igen eredményes a kapu előtt, hiszen a Fejér vármegyeiek tizenhárom, míg a somogyiak húsz alkalommal vették be az ellenfelek kapuját.

– Izgatottan várjuk a mérkőzést, hiszen az Iváncsa egy erős ellenfél, így biztos vagyok benne, hogy jó meccs elé nézünk – mondta Szederkényi Ádám, a Kaposvári Rákóczi FC középpályása. – A célunk, hogy egy magabiztos játékkal otthon tartsuk a pontokat, de tudjuk, hogy nem lesz egyszerű feladat.

Az is hasonló a két együttesben, hogy a kaposváriak, illetve az iváncsaiak is egy-egy sikeresen megvívott MOL Magyar Kupa mérkőzéssel a hátuk mögött várják az újabb hétközi bajnokit.

– Nagy önbizalommal vágunk neki a folytatásnak, hiszen egy ilyen jó szereplés megadja a remek hangulatot az öltözőben – tette hozzá Szederkényi Ádám. – A legutóbbi meccseken remekeltünk, s ezt szeretnénk folytatni. Ahogy a mesterünk, Székely Tibor is mindig elmondja, ezt egy koncentrált játékkal tudjunk megvalósítani. Nem szabad attól elszállnunk, hogy jól szerepelünk, ennek a kulcsa, hogy betartjuk az edzői utasításokat.

Az élen áll a Rákóczi FC

A kaposváriak, akik ebben az idényben már nyertek egy rangadót, hiszen idegenben verték az FC Nagykanizsát, az élről várják a bajnoki folytatást, míg az Iváncsa a harmadik pozícióból érkezik Kaposvárra.

– Remek állapotban vagyunk, a mester is próbálja úgy forgatni a csapatot, hogy mindenkinek kellő terhelés jusson, így jó állapotban várjuk a meccset – mondta Szederkényi Ádám.