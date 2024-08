Két eddig veretlen, az élmezőnyhöz tartozó együttes néz majd egymással farkasszemet vasárnap 17.30 órakor a Nagykanizsai Olajbányász Stadionban, ahová a Kaposvári Rákóczi FC önbizalommal felvértezve utazik.

A pécsienek kilencet rúgott a Rákóczi FC

Fotó: Lang Róbert

A somogyi zöld-fehérek a mögöttünk hagyott héten ugyanis előbb a PTE-PEAC, majd a Szekszárdi UFC csapatára mértek megsemmisítő vereséget, így igencsak pozitív mérleget mutat a gólkülönbségük.

– Jól használjuk ki a helyzeteinket, az új játékosok gyorsan felvették a ritmust, beilleszkedtek abba a játékba, amit a mester, Székely Tibor kér tőlünk – árulta el a siker titkát Babinszky Bence, a Kaposvári Rákóczi FC támadója. – Úgy vélem, egyre jobban kezd összeérni a csapat.

A kaposváriakra most viszont rangadó vár az FC Nagykanizsa ellen. A szezon előtt ezdőváltáson átesett klub is jól kezdte az idényt, hiszen amellett, hogy továbbjutott a MOL Magyar Kupában, az NB III. Dél-Nyugati csoportjában eddig mind a három meccsét megnyerte.

– Minden meccs egy lépcsőfok, ezt a mester mindig hangsúlyozza, így nem készülünk különösebben, azért, mert most a Nagykanizsával játszunk, ez egy mérkőzés a bajnoki ritmusban – mondta Babinszky Bence, aki öt góllal vezeti a csoport góllövőlistáját.

A támadó hozzátette: örül, hogy a Kaposváron maradt és reméli, hogy ez a lendület, ami most jellemzi kitart a szezon végéig.

A Rákóczi FC felé billen az örökmérleg

A Rákóczi FC eddig tíz alkalommal találkozott a Nagykanizsával, ebből négyszer a másod-, s hatszor a harmadik ligában. A mérleg nyelve egyértelműen somogyi klub felé billen, hiszen hatszor nyertek, míg a zalaiak csak kétszer, emellett pedig két döntetlen született.

A kaposváriak az előző idényben egy máig felejthetetlen mérkőzésen nyertek Nagykanizsán, ugyanis már az ötödik percben emberhátrányba kerültek, majd nem sokkal később gólhátrányba is. A nehézségek ellenére azonban felálltak a padlóról, s mind a három pontot elhozták.

– Évek óta a dobogóért küzdenek, jó csapatot alkotnak, de az előző idényben emberhátrányban is nyertünk Nagykanizsán – tette hozzá Babinszky Bence. – Bízom benne, hogy most azonos lesz a létszám, nem kapunk piros lapot a mérkőzés elején. A célunk, hogy ezúttal is elhozzuk a pontokat, s remélem, hogy most is sok szurkoló kísér majd le minket. Biztosan készülnek ránk, külön a támadókra is, de ezzel nem foglalkozunk, hiszen mindegyik csapat készül már ránk és akkor is tudtunk nyerni.