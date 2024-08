A közel ezer férőhelyes Kiss Szilárd Sportcsarnok számos magas színvonalú hazai és nemzetközi kézilabdamérkőzésnek adott otthont az elmúlt években, így a létesítmény adottságait kihasználva, a sportszakmai szempontokon túl a szurkolói élményfokozás terén is előrelépés történhet. A NEKA együttesében szereplő fiatal, tehetséges magyar játékosok számára is motiváló lehet, ha nagyszámú közönség előtt játszhatnak.

„Az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondható, hogy az eredetileg munkacsarnoknak épült NEKA Sportcsarnok, valamint a mérkőzésekre felállítandó mobil-lelátó nem volt optimális élvonalbeli bajnoki mérkőzések lebonyolítására. Fontos szempont volt, hogy egy Balatonboglárhoz közeli létesítményt válasszunk, amely könnyen elérhető, hiszen szeretnénk, ha a hűséges drukkerek továbbra is támogatnák a csapatot, ezért igény esetén szurkolói buszok indításával segítjük a mérkőzésekre való eljutást. Folyamatosan szeretnénk növelni szurkolói és támogatói bázisunkat és úgy gondoljuk, hogy Siófokon nagy tradíciója van a kézilabdának, a Kiss Szilárd Sportcsarnok szponzorációs felületei pedig széleskörű lehetőséget biztosítanak meglévő és potenciális támogatóink, partnereink számára a megjelenésekre. Szeretnénk elérni, hogy a meccsnapok, hétvégi délutánok egyfajta családi, baráti programlehetőséget nyújtsanak a környékbeli sportszeretőknek, ezzel is segítve a közösségi élet fellendülését. Bízom abban, hogy a magyar fiatalokkal felálló NEKA együttesének a jövőben is sokan szurkolnak majd a nézőtéren” – mondta el Mocsai Tamás, a NEKA ügyvezetője.

„Nagyon elégedett vagyok a tárgyalások eredményével. A sport visszaköltözhet az Arénába, amely megannyi emlékezetes és felejthetetlen pillanattal örvendeztette meg a kézilabda szerelmeseit. Az együttműködésnek köszönhetően a Siófok KC női NBII-es csapata is a Kiss Szilárd Sportcsarnokban fogja lejátszani a bajnoki mérkőzéseit. Célunk, hogy újra igazi kézilabda délutánokkal örvendeztessük meg a szurkolókat, a tervek szerint a meccsnapokon előbb a lányaink, majd a férfiak játszák le a mérkőzéseket. Mindenkit arra biztatok, hogy minél több alkalommal látogasson el hozzánk, szurkoljon a lányoknak és a fiúknak egyaránt. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az elmúlt években kialakult sportszerető közösségnek újra lehetősége legyen magas színvonalú mérkőzésekre járni és minőségi szurkolói élményekkel gazdagodni.” – nyilatkozta Fehér Imre, a Siófok Kézilabda Club létesítmény-igazgatója.

Menetrend

1. forduó: 09.07. 18.00 NEKA–Carbonex-Komló

2. forduló: 09.13. 18.30 MOL Tatabánya KC–NEKA

3. forduló: 09.21. 18.00 NEKA–Dabas KC

4. forduló: 09.29. 18.00 Balatonfüredi KSE–NEKA

5. forduló: 10.12. 18.00 NEKA–CYEB-Budakalász

6. forduló: 10.18. 18.00 Eger–NEKA

7. forduló: 10.26. 18.00 NEKA–Csurgói KK

8. forduló: 11.01. 18.00 ETO Handball Team–NEKA

9. forduló 11.16. 18.00 NEKA–PLER-Budapest

10. forduló: 11.23. 18.00 Veszprém Handball Club–NEKA

11. forduló: 11.30. 18.00 NEKA–OTP Bank-Pick Szeged

12. forduló: 12.07. 18.00 NEKA–Braun Gyöngyös

13. forduló: 12.12 18.00 FTC-Green Collect–NEKA