– Miként alakul a felkészülésük első pár hete?

– A harmadik héten vagyunk túl, de még mindig kőkeményen hajtanak a fiúk a napi három edzésen – mondta Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – Látom rajtuk, hogy az energiaszintjük kezd egyre alacsonyabbá válni, de még nem könnyítek az edzéseken, hiába jönnek a felajánlások a játékosoktól. A negyedik héttől veszünk vissza, húsz-harminc százalékot. Szépen dolgoznak, bár a labda még kevésszer került elő, mivel a fizikális felkészítésre helyezzük a hangsúlyt. Az ötödik héttől már edzőmérkőzések is szerepelnek a programban, majd szépen lassan ráfordulunk a bajnoki ritmusra és készülünk az első fordulóra, amit szeptember tizennyolcadikán rendeznek.

Surányi László a hatodik idényét kezdte meg a KVK vezetőedzőjeként

Fotó: Muzslay Péter

– Milyen változások történtek a keretben?

– Három játékosunk távozott és négyen érkeztek, közülük hárman álltak eddig munkába. Hárai Balázs az olimpián szerepelt, hazatérése után pedig kap egy kis pihenőt, így szeptember másodikán kezdik el velünk a közös munkát. Ez pont az az időszak lesz, amikor már edzőmérkőzéseket is játszunk.

– A saját nevelésű fiatalok közül ki kap, kaphat szerepet az első csapatban?

– Vörös Tamás Ottó, aki kiöregedett az ifiből, viszont jól játszott az elmúlt években, így már a felnőtt keret teljes értékű tagjává vált. Rajta kívül Somogyvári Ádám, Schatz László és Vadas Ákos is a felnőtt csapattal készül, de még az ifiben is játszanak.

Pellei Frank maradt Kaposváron

Fotó: Muzslay Péter

– A kezdeti években a bent maradás, majd ahogy fejlődött a klub, később már a felsőházba jutás volt az állandó célkitűzés. Az előző idényben ezt is sikerült teljesíteni, most jöhet egy újabb lépcsőfok?

– Amikor kineveztek vezetőedzőnek az volt a cél, hogy valahogy maradjunk bent, most már ott tartunk, hogy a legjobb nyolcban vagyunk, s ettől a szezontól még magasabbak az elvárások, főleg Hárai Balázs érkezésével. Az elsődleges célunk, hogy ismét az első nyolcban legyünk, ahol úgy gondolom, egyre jobban közelítenek egymáshoz a csapatok. Természetesem nagyon szeretnénk egyszer kijutni nemzetközi porondra, de egyelőre maradjunk a talajon. Nem tudom, hogy ez mennyire reális a következő szezonban, viszont nyilván mindent megteszünk azért, hogy minél jobban szerepeljünk. Úgy vélem, ha ismét a legjobb nyolcban lennék, akkor egy újabb sikeres szezont pipálhatnánk ki.