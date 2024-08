A negyedik legnépszerűbb tevékenység világszerte az úszás, ráadásul bárki gyakorolhatja, kortól, egészségi állapottól, állóképességtől, erőnléttől függetlenül. S még kikapcsolódásnak, közös családi programnak is remek!

Az úszás egyik legnagyobb előnye, hogy valóban megdolgoztatja az egész testet, tetőtől talpig. Növeli a pulzusszámot anélkül, hogy megterhelné a szervezetet, tonizálja az izmokat, erőt épít és növeli a kitartást. A legjobb, ha váltogatjuk az úszástípusokat, tehát nemcsak a mellúszást gyakoroljuk, hanem a hátúszást, pillangót, vagy akár a kutyaúszást. Mindegyik más-más izomcsoportra összpontosít, és a víz gyengéd ellenállást biztosít számunkra.

Az úszás megerősíti a szívet, az érrendszert és a tüdőt, még a halálozás kockázatát is csökkentheti. Az inaktív emberekhez képest a rendszeres úszóknak a halálozási kockázata nagyjából a felére csökken. Több tanulmány kimutatta, hogy az úszás segíthet a vérnyomás és a vércukorszint szabályozásában is. Az sem jelent akadályt, ha különböző problémákkal küzdünk, például sportsérüléssel, ízületi gyulladással, vagy más betegségben szenvedünk, az úszás csak előnyünkre válhat. Még a fájdalmat is csökkentheti, vagy segítheti a sérülések utáni felépülését. Az ízületi betegségek esetén kimondottan hatékony lehet, mivel nemcsak a fájdalmat és a merevséget enyhíti, de mivel a vízben minden mozdulat sokkal könnyebben végezhető, így nem kerülünk abba az ördögi körbe, hogy nem mozgunk, mert fáj, és fáj, merev, mert nem mozgunk.

Ha asztmával küzdünk, akkor pontosan tudjuk, hogy a sport nem a legjobb barátunk, hiszen ahogy mozogni kezdünk, egyre nehezebbé válik a légzés, és ránk tör az asztmaroham. A víz párás környezete viszont segít ennek a problémának a leküzdésében, főleg akkor, ha van arra lehetőségünk, hogy sós vízben ússzunk. Ráadásul az úszáshoz szükséges légzéstechnikák, mint például a lélegzet-visszatartás, segíthet növelni a tüdőkapacitást, és könnyebbé teszi a levegővételt számunkra.

Ha álmatlanságban szenvedünk, egy percet késlekedjünk, kezdjünk el rendszeresen úszni. Idősebb korban is hasznos lehet, ha már nem annyira vágyunk az intenzív mozgásra, vagy hamar elfáradunk. Az álmatlanság borzasztóan rossz hatással van a szervezetre, nem csak fáradttá tesz minket, de csökkenti a teljesítményünket, és még a hangulatunkra is rányomja a bélyegét. Ingerlékennyé, mogorvává és akár depresszióssá tehet minket.