A szakmai stábban is történt változás. Goran Pankovics erőnléti edzőt az a Bakai Levente váltja, aki a Csurgói KK csapatától érkezett, korábban pedig a Telekom-Veszprémben tevékenykedett. Utánpótlás-vonalon is van egy új ember Fenyő Balázs személyében, aki most nyáron államvizsgázott a Testnevelési Egyetemen röplabda szakedzői szakon.



A (jelenlegi) játékoskeret: Magyar Bálint, Laczó Bálint – feladók; Iván Bence, Stepan Novoselov (orosz), Boldizsár Péter Andor – centerek; Kalmár Ákos – feladó-átló; Bögöly Gábor, Hubicska Patrik, Hernandez Hermes Quevedo (kubai), Martin Djordjevic (francia) – szélső ütők; Eördögh Bálint, Jorge Bruno Feliciano (brazil) – liberók.

Érkeztek (3): Martin Djordjevic (francia, Rennes Étudiants Club) – szélső ütő; Jorge Bruno Feliciano (brazil, Bp. Pénzügyőr SE) – liberó; Boldizsár Péter Andor (Kecskeméti RC) – center.

Távoztak (5): Zarka Márton – feladó (Amerikai Egyesült Államok/egyetemi bajnokság); Tóth Gábor – szélső ütő (Amerikai Egyesült Államok/egyetemi bajnokság); Baróti Árpád – feladó-átló (külföldön folytatja); Bozóki Bence – liberó (Dinamo Bucuresti, Románia); Lescay Favier Tomas Alejandro (kubai) – center.

A szakmai stáb: Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics (szerb). Másodedző: Demeter András György. Erőnléti edző: Bakai levente.