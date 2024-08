– Az egyik kedvenc versenyzője, Kapás Boglárka az ötödik, egyben utolsó olimpiáján vett részt, hiszen már korábban bejelentette, az év végén visszavonul. Miként vágtak így neki Párizsnak?

– Arra készültünk, hogy ez az olimpia nem sikereiről, hanem az örömúszásról fog szólni – árulta el Virth Balázs. – Nála a döntőbe jutás nem a realitás volt. Úgy voltunk vele, hogy a középdöntőig elmegyünk, s utána meglátjuk, mennyi esélye van. Az Európa-bajnokságon szerzett egy érmet, aminek nagyon örült, mert úgy érezte, hogy ez lesz az érmes búcsúja. Az olimpián nagyon jó időt kellett volna ahhoz úsznia, hogy döntős legyen. Úgy gondolom, hogy ennek ellenére elégedett volt. Azt hozzá kell tenni, hogy amikor megérkeztünk Párizsba többen átestek egy két-három napos rosszulléten, ami sajnos őt is érintette. Ez nyilván nem jött jól a fő száma előtt. Bogival 2016 óra dolgozunk együtt, még a riói olimpia előtt került hozzám. Jól indult a közös munka, hiszen az akkori Európa-bajnokságon négy aranyérmet nyert, a majd az olimpián egy bronzot. A következő olimpia előtt következett egy éles váltás, a gyorsról a pillangóra, azonban szerettünk volna ebben a számban is érmet szerezni, viszont egy negyedik hely jött össze. Remekül éltem meg a közös éveket, hiszen amellett, hogy Bogi sikeres volt, remek volt vele együtt dolgozni. Minden edzőnek kívánok egy Kapás Bogit, hiszen ő is segített nekem abban, hogy fejlődni tudjak. Egy nagyszerű emlék marad a közös munka.

– Bogi mellett férje, Telegdy Ádám is kijutott az olimpiára, pedig nem volt könnyű dolga, hiszen rendkívül erős a magyar mezőny 200 háton, amit Kós Hubert aranyérme is igazol.

– Telegdy Ádámtól egyértelműen többet vártam, és ő is magától. Ádámról tudni kell, hogy harmadik volt a rangsorban a magyar hátúszók között, így az idén kétszer kellett formába hozni: egyszer a magyar bajnokságra, hogy megszerezze az indulási jogot, majd az Európa-bajnokságra, hogy ne veszítse el azt. Az Eb viszont egy betegség miatt nem sikerült jól számára.

– Ha már a betegséget említi, az Zombori Gábor számára sem jött jól, hiszen vissza kellett lépni a 200 vegyestől, míg négyszázon nem jutott döntőbe.

– Gáborral elégedett vagyok, mert 2023-ban úszott először 4:20-on belül 400 méter vegyesen, majd már abban az évben már 4:14 volt az ideje a junior Eb-n. A magyar bajnokságon egy picivel elmaradt a szintidőtől, de 200 vegyesen megúszta azt. Emiatt az Európa-bajnokságra is formába kellett hoznom. Ott bronzérmes lett, 4:11-et úszott. Nála is ugyanaz volt a helyzet, mint Ádámnál, hogy ezt az olimpián nem tudtuk megismételni.