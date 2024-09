Csurgói KK–RK Varazdin (horvát) 34–27 (15–14)

Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok; V.: Andorka M., Hulker R.

Csurgó: Holló, Füstös (kapusok), Fekete 3, Zagar, Bazsó 2, Herczeg 2, Gábor M. 5, Tóth P. 3, Brajovic 1, Vasvári, Mazurek, Kiss B. 4, Széll, Majstorovic 5, Tufegdzic 9. Vezetőedző: Vladan Matic.

Hétméteres: 5/5, ill. 5/3.

Kiállítás: 8, ill. 6 perc.

A Csurgói KK az első, Komló elleni edzőmérkőzését leszámítva az azt követő mind az öt találkozóját megnyerte, így a hagyományos évadnyitó programon – melyen előbb az klub elnöke, dr. Varga János, majd a vezetőedző Vladan Matic értékelt – érthető módon jó hangulatban telt.

A Csurgói KK elnöke már tavaly is úgy látta, hogy kialakult egy olyan csapat, amely esetében jó volt bemenni az öltözőbe és ez idén még tovább javult. Szerinte ez az összefogás egy kulcs lehet a jó szerepléshez. A legfőbb célként pedig azt jelölte meg, hogy minden mérkőzésen tegyen meg minden tőle telhetőt a gárda, küzdjön az utolsó másodpercig, hiszen akkor még a vereség esetén is meg fogják tapsolni a játékosokat a szurkolók. Hozzátette azt is, hogy bizakodó, hiszen a felkészülési mérkőzések alapján egy pozitív szezon előtt állhat a somogyi együttes.

Hasonlóan vélekedett az új vezetőedző, Vladan Matic is. Példaként hozta fel, hogy a szlovén Krka elleni mérkőzés előtt négy órát utazott a csapat, de ez nem látszott meg a pályán, mert mindenki az első pillanattól koncentrált volt és mindent megtett a siker érdekében. A rutinos tréner arra kérte a játékosait, hogy a kéziféket a bajnokik kapcsán se húzzák be, hiszen ugyan Csurgón nincsenek sztárok, de kialakult egy jó, munkás csapat. S ha a vezetőedző szerint mindez így is marad, akkor senkinek nem lesz könnyű dolga, ha a csurgói csapat ellen lép parkettre.

A Csurgói KK szeptember 7-én , szombaton hazai környezetben kezdi meg a 2024/25-ös bajnoki szezont az Eger ellen.