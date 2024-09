A nyár folyamán szerződtetett kosárlabdázó az NKA Universitas Pécs elleni felkészülési mérkőzésen egy ütközés során szenvedett állkapocstörést. A mérkőzés hevében ugyan végig tudta játszani az összecsapást, később azonban nyilvánvalóvá vált, hogy nagyobb a baj, mint azt előzetesen gondolták.

– Egy elzárást váltottunk el, én fogtam a pécsiek irányítóját. Aztán betörést követően a magasember adott még egy zárást. Ez eléggé meglepett és valahogy a könyökével, vagy a vállával találkoztam, erre nem is emlékszem pontosan. Sajnos hallottam és éreztem is egyből, hogy valami történt, eléggé fájt is. A meccset még végig tudtam játszani, de utána már kisebb szájzáram is volt és kattogott az állam – emlékezett vissza Völgyi Marcell.

A Kometa Kaposvári KK játékosa azóta már túl vn a műtéten, mely komplikáció nélkül zajlott le.

– Kaposváron a röntgen igazolta, hogy el van törve az állkapcsom. Mivel érzékeny ponton volt a gond, közel a fülemhez, ezért Veszprémben műtöttek meg. Elég gyors folyamat volt, úgyhogy nagyon hálás vagyok a csapatnak meg az orvosi stábnak is, hogy hamar kés alá kerültem. A műtét rendben ment, jelenleg az étkezéssel, kalóriabevitellel van gondom a rágás miatt. Párom bevásárolt, meg készített könnyen fogyasztható ételeket nekem egész hétre – mondta Völgyi Marcell.

A 26 éves kosárlabdázó a komoly sérülés ellenére óvatos, de felügyelettel már látogatja az edzőtermet.

– Elkezdtem Ivánnal dolgozni, kondizgatunk. Amit szabad csinálnom gyakorlatot azt próbálom azért elvégezni. Lépésről-lépésre haladunk a mihamarabbi visszatérés felé. Mivel csonttörésről beszélünk nagy csodát nem tudunk tenni, de majd a további röntgenek után látjuk, hogy hogyan tovább – mesélte Völgyi Marcell.