A Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság hétvégi hatodik fordulójában négy mérkőzést rendeznek szombaton, s három találkozó marad vasárnapra.

A 6. forduló párosítása

Szombat – 16.30 óra:

Nagyatád–Marcali

Egyértelműen a forduló rangadója! Két (eddig) százszázalékos csapat csap össze egymással szombaton délután Nagyatádon.

– Négy-öt hiányzónk is lesz; az egyik játékosunkat megműtötték, a másikat pedig a jövő héten fogják. A Marcali jó csapat; összeérnek a fiatalok, de ez nem azt jelenti, hogy eleve feltett kézzel mennénk fel a pályára. Mint minden mérkőzésen, most is a győzelem a célunk – mondta Papp Zoltán, a házigazda Nagyatádi FC mestere.

– A mi csapatunk sem teljes: legutóbb a Juta elleni hazai találkozón kiállították Balogh Lászlót, aki most az eltiltását tölti, Bradics Tamás pedig sérüléssel bajlódik. Az Atádhoz hasonlóan mi is hibátlanok vagyunk, s azért dolgozunk, hogy továbbra is azok maradjunk. Az időjárás, a csúszós, sáros pálya inkább nekünk kedvez. Mindenképpen küzdeni és hajtani fogunk, de ha ez csak netán egyetlen pontra lenne elegendő, akkor sem esünk letargiába – mondta Páli Norbert, a vendég Marcali VFC edzője.

Szombat – 16.30 óra:

Balatonlelle–Toponár

A hazai pálya (előnye) dönthet. A Lelle még hibátlan, a Toponár viszont legutóbb hazai pályán pontot veszített

Szombat – 16.30 óra:

Csurgó–Balatonkeresztúr

A Csurgó remek formában van, így elvileg esélytelen a Balatonkeresztúr.

Szombat – 16.30 óra:

Juta–Kaposfüred

A Kaposfüred a múlt héten pihent ugyan, ám nehezen képzelhető el, hogy Jutában szerzik meg az első pontjukat.

Vasárnap – 16.30 óra:

Somogysárd–

Balatoni Vasas

Jó esély van rá, hogy a Sárd hazai pályán továbbfolytatja a veretlenségi, pontosabban százszázalékos sorozatát.

Vasárnap – 16.30 óra:

Kadarkút–Barcs

A házigazda Kadarkút nincs most jó passzban, mégis nehezen képzelhető el, hogy a Barcs ponto(ka)t szerez.

Vasárnap – 16.30 óra:

Kaposmérő–Nagybajom

Egy olyan mérkőzés, amelynek a végkimenetele megjósolhatatlan. Az újonc mérőiek javára az dönthet, hogy ők játszanak hazai pályán, ráadásul (legalábbis eddig) a bajomi együttes igencsak sebezhetően tűnik.

A Tab csapata szabadnapos lesz.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1–2. (holtversenyben) Kollega Krisztián (Juta) és Millei Bálint (Csurgó) 7–7 gól; 3. Mészáros Dávid (Marcali) 6 gól; 4. Horváth Péter (Nagyatád) 5 gól; 5–7. (holtversenyben) Juhász Ákos (Nagyatád), Herzsenyák Áron (Somogysárd) és Neubauer Martin Attila (Toponár) 4–4 gól.

VÁRMEGYEI II. OSZTÁLY

VASÁRNAP (kezdés 16.30 órakor): Balatonszemes–Balatonszabadi; Kéthely–Balatonföldvár; Zamárdi–Berzence; Somogyjád–Buzsák; Nágocs–Somogyvár; Kiskorpád–Mezőcsokonya; Öreglak–Böhönye; Lengyeltóti–Segesd.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1–3. (holtversenyben) ­Bunovácz Adrián (Somogyjád), Piukovics Kristóf (Somogyvár) és idősebb Virágh Krisztián (Öreglak) 5–5 gól; 4–6. (holtversenyben) Lakatos Roland (Somogyvár), Farkas Tamás (Böhönye) és Szabó Dominik (Buzsák) 4–4 gól; 7–10. (holtversenyben) Balása Márk (Balatonszemes), Borsi László Bálint (Buzsák), Ükös Patrik (Balatonszabadi) és Valkó Tibor Balázs (Öreglak) 3–3 gól.