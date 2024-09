A Szeged az első játéknapon magabiztos győzelmet aratott hazai pályán a Szanki OBSE ellen. Több kiváló teljesítményt is felvonultattak, hiszen Karsai László 675, Szél Tibor 673, míg Somodi Károly 635 fát gurított, de Bíró Patrik is átlépte a hatszázas határt, azaz nem lesz könnyű dolga a szombati hazai rangadón a somogyiaknak.

Ezt erősítette meg az együttes vezetőedzője, ifjabb Horváth László is.

– Alaposan bekezdett a bajnokságban az aktuális ellenfelünk – fogalmazott. – A nyáron felújították a pályájukat, mely a jelek szerint nagyon eredményes lett. Olyan szintet hoztak, amire nagyon nehéz felkészülni. Sajnos a mi meccsünk elmaradt, így nem tudjuk, mire vagyunk képesek éles körülmények között.

– Természetesen nem feltartott kézzel állunk majd dobóállásba, a legjobbunkat akarjuk nyújtani, s szeretnénk megismételni az előző szezon bravúrját, de nehéz dolgunk lesz – emelte ki ifjabb Horváth László.

Az Investment Közutasok Kaposvári TK II. az Ad Flexum TKE társulatát látja vendégül szombaton, 10 órától.