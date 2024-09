A harmadik negyedet Kis Raul és Fehérvári Csegő kosaraival kezdték a somogyiak, de ezekre érkezett válasz a másik oldalon. Remekül szálltak be a kaposvári fiatalok, hiszen Pucz Zalán után Fehérvári is fontos pontokkal segítette csapatát. Csegő is feliratkozott a tripladobók kaposvári listájára, 56–56-ra kiegyenlítve a meccset csapatának. Küzdelmes perceket hozott mindkét fél számára a meccs, mely kezdett egyre fizikálisabbá válni. Ibrahim Durmo kosarával tudott kisebb előnyt szerezni a Pécs 59–64-nél a negyed végéhez közeledve. Kollár Bence két gyors hármasával elhúzott a baranyai csapat 11 ponttal, amit még növelni is tudtak a záró felvonásra.