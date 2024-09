A tabella utolsó helyén álló FC Dunaföldvár erre az idényre teljesen átalakult. Míg az előzőben a dobogóért küzdöttek a tolnai, addig most a bent maradásért, hiszen eddig csupán két pontot gyűjtöttek, azokat is hazai pályán.

– Nem nézzük le az ellenfelet az eredményei alapján, ugyanúgy készülünk belőlük, mint a többi csapatból – mondta Heil Máté, a Kaposvári Rákóczi FC belső védője. – Kielemeztük őket, igyekeztük feltérképezni a gyenge pontjaikat, reméljük, hogy ez győzelemmel fog párosulni. Átalakult a csapatuk, csak egy játékos maradt az előző idénybeli keretből, de nem ezzel, hanem saját magunkkal kell foglalkoznunk.

A Rákóczi FC a legutóbbi három mérkőzését megnyerte, így remek formában önbizalommal telve várhajták a zöld-fehérek a következő bajnokit, még úgy is, hogy sérüléshullám söpör végig a csapaton.

– Miden meccsbe úgy megyünk bele, hogy nyernünk kell, az önbizalmunkkal nincs gond, főleg úgy, hogy egy remek sorozatban vagyunk – folytatta Heil Máté. – Az előző idényben volt egy tizenhárom mérkőzéses veretlenségi sorozatunk, örülnék, ha ezt ebben az évben meg tudnánk dönteni.

A korábbi U19-es válogatott játékos ebben az idényben kicsit kevesebb lehetőséget kap, mint az előzőben, azonban élvezi, hogy van versenyhelyzet a csapaton belül.

– A keret erősségét mutatja, hogy van versenyhelyzet – tette hozzá a labdarúgó. – Közös a célunk, az érdekünk, így ez is arra sarkall arra, hogy minél jobb játékossá váljak.