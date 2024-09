A múlt héten Székesfehérvárról elhozott három pont nagy lendületet adott Mészáros József együttesének, akik most ismét pontrablással szereznének örömet a helyi közönségnek.

– Nehéz mérkőzésre számítunk vasárnap, hiszen az ellenfél még nem talált legyőzőre a bajnokságban az idén – mondta Horváth Attila, a BFC Siófok csapatkapitánya. – Szoros a tabella eleje, de ha meg tudnánk nyerni ezt a rangadót, akkor tapadhatnánk az élmezőnyre. Természetesen mindig elemezzük az ellenfelet, így tettünk most is. Próbálunk felkészülni a játékukból, és így alakítjuk a miénket is, hiszen szeretnénk begyűjteni a három pontot. Reméljük, folytatódik a sikeres széria, ami annak is betudható, hogy nagy alázattal dolgozik mindenki, és mindenki alárendeli magát a csapatnak. Talán ebben rejlik a legnagyobb erőnk, amit egy újabb győzelemmel szeretnénk megmutatni.