Az eredmény alakulása: 5. perc: 1–2. 17. p.: 7–4. 22. p.: 9–6. 26.p.: 15–7. 35. p.: 18–13. 41.p.: 19–15. 46 p.: 22–18. 53. p.: 23–21. 57. p.: 25–24.

Nyilatkozatok

Vladan Matic: – Ez a mérkőzés is bebizonyította hogy furcsa játék a kézilabda, sosem lehet biztosra menni, mert mindig jöhet egy új fordulat. Nem az Eger játszott gyengén az első félidőben, hanem mi voltunk jók, de ez megváltozott a második félidőben. Van kiállása a csapatunknak, és azért is fontos, hogy hoztuk ezt a találkozót- még akkor is ha drámai volt a vége- mert az első meccs mindig meghatározó.

Tóth Edmond: – Megérdemelten tartotta itthon a pontokat a Csurgó, még akkor is, ha volt esélyünk a pontszerzésre itt a végén. Új a csapatunk, még szokni kell a bajnokságot. Büszke vagyok a második félidőben mutatott játékunkra mert az biztató volt. Ezen az uton kell tovább mennünk és akkor jönnek a pontok is.

Szeitl Erik: – Voltak hibák az első félidőben is, de jól kézilabdáztunk, a második játékrész második felében viszont görcsössé vált a játékunk. A végjáték kaotikus volt, de ezúttal Fortuna mellénk állt. Örülönk a két pontnak, úgy gondolom az összképet tekintve megérdemelten nyertünk.

Folytatás szeptember 14-én, szombaton 18.00 órakor idegenben, a HE-DO Braun Gyöngyös ellen, idegenben, amit szeptember 20-án, 18.00 órakor az újonc ETO University Handball Team elleni szintén idegenbeli találkozó követ.