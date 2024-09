Az esős időjárás nem kedvezett a külső helyszínen megrendezett Regionális Díjlovagló Döntő versenyzőinek, ám a viszontagságok ellenére is remek eredmények születtek. A dél-nyugati régiót felölelő megmérettetésen Somogy, Tolna és Baranya megye legjobbjai mérték össze tudásukat. Somogy vármegyéből is több egyesület képviseltette magát, köztük a Pannon Lovasakadémiát képviselő Lovasakadémia SC lovasai is. A meghirdetett kategóriákban ifi és felnőtt bajnokokat is avattak, de utánpótlás kategóriában az idei évben rajtengedély vizsgát tett lovasok is versenyeztek.

Az erős mezőnyben remekeltek a Lovasakadémia SC versenyzői, akik az idén is több regionális bajnoki címet is bezsebeltek a hétvégén.

Somogyi eredmények

E8 versenyszám: 1. hely Molnár Krisztina-Cinderella, 3. hely Kedei Dorottya-Calisto.; A4 versenyszám: 1. hely Gyuris Noémi-Obeliszk, 2. hely Binder Eszter-Lord Legacy, 3. hely Bíró Eszter-Spero.; FEI Gyermek Előkészítő versenyszám: 1. hely Takács Eszter-Bormámor, 2. hely Balla Dóra Bianka-Sáripuszta Hadfi, 3. hely Tóth Dorina-Ludvig, 4. hely Binder Eszter-Libretto.; L3 versenyszám: 1. hely Szeitz Kinga-Sáripuszta Magnum; Délnyugat-Magyarországi Regionális Bajnokság Felnőtt kategória: Bajnok: Takács Eszter, 2. hely: Szeitz Kinga, 3. hely: Balla Dóra Bianka.; Utánpótlás Felnőtt Bajnok: Binder Eszter

A Délnyugat-Magyarországi Régió legeredményesebb egyesülete: Lovasakadémia SC.

Pár év kihagyás után újra megrendezték Havanna Kupát is a hétvégén a Pannon Lovasakadémián. A látványos versenyen a lovastornászok mutatták meg tudásukat. A Havanna Kupa célja volt a felkészülés a jövő hónapban esedékes országos bajnokságra, amely jó alkalom volt, hogy a lovak és lovasaik is visszatérhessenek a versenyhelyzetbe a nyári pihenő után. A torna minősítő pontokat ugyan nem adott, de a legnehezebb versenyszámokban is volt induló. Az idei évben a Pannon Lovasakadémia versenyzői mellett új csatlakozókén Nagyatádi Csillagtanya Lovas Egyesület is képviselteti magát egy indulóval.

A lovastorna érdekessége, hogy elnevezését a Pannon Lovasakadémia egykori remek természetű és kiváló képességű lováról kapta a nevét. Havanna sok-sok éven át segítette a versenyzők felkészülését, de rendkívül jó természete okán akár kölcsön lóként is megállta a helyét nagyobb versenyeken. Bár Havanna már nem él, különleges természete és a lovassportban hosszú évek alatt betöltött szerepe okán a szervezők rá emlékezve nevezték el a felkészítő lovastornát róla.