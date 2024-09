Sótonyi László együttese ezúttal sok hibával játszott, nem tudta eltüntetni a két csapat közötti fizikai és rutinbeli különbséget, ráadásul a hazaiaknál extra teljesítményt nyújtott Deményi Xavér. Molnár Robin sérülés miatt korán kivált a játékból, balszélsőnknek jobbulást kívánunk.

Balatonfüredi KSE – NEKA 40–24 (22–12)

Balatonfüred, Balaton Szabadidő- és Konferenciaközpont, 500 néző, V.: Nagy F., Túróczy J.

Balatonfüredi KSE: Deményi – Hornyák P. 6 (2), Rozman 7, Németh B. 1, Vasilev 7, Sretenovic 2, Bóka 3 - Csere: Simotics 3, Szmetán M. 4, Varga M. 2, Szöllősi B. 1, Kovács B. 3, Klucsik 1, Viski, Tóth A. -Vezetőedző: Kis Ákos

NEKA: Mikler K. – Szücs B., Kathi 1, Tóth L. 5, Bugyáki, Ludmán 1, Molnár R. - Csere: Podoba (kapus), Temesvári, Kovács T. 2, Tárnoki 2, Gazsó 3 (1), Csanálosi, Kanyó 4, Zakor 4, Bali 2 - Vezetőedző: Sótonyi László

Hétméteresek: 2/2, illetve 2/1.

Kiállítások: 6 perc, illetve 6 perc

Mestermérleg

Sótonyi László, a NEKA vezetőedzője: Gratulálok a Balatonfürednek, még az ilyen nagyarányú győzelem is megérdemelt volt. A helyzeteink megvoltak, de Xavér ma extra feletti teljesítményt nyújtott és a tapasztalatlan játékosaimat ez elbizonytalanította már a mérkőzés elején. Ebből a sokkból sajnos nem tudtunk felébredni, bár voltak utána momentumaink támadásban és védekezésben is, a fizikai különbséget ma nem tudtuk eltüntetni. Nekünk tanulnunk kell ebből a mérkőzésből is, ami szomorú, hogy nem futottunk annyit, amennyit szoktunk, ezen kell dolgoznunk a következő két hétben.

Kis Ákos, a Balatonfüredi KSE vezetőedzője: Nagyon örülünk a győzelemnek, örültem, hogy az a komoly edzésmunka, amit a héten dolgoztak a srácok, az megmutatkozott a pályán. Ahogy a Veszprém és Szeged elleni mérkőzések után megfogalmaztuk, nekünk most kezdődött el a bajnokság. Taktikailag fegyelmezett volt a csapat, a bravúros kapusteljesítménynek köszönhetően könnyű gólokat tudtunk lőni.