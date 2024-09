– Mire számít az idei szezonban, hogyan látja a vezetés szemével a csapat összképét?

– Most vagyunk a felkészülés hatodik hetében, és ahogy látom az elejétől, úgy gondolom, nagyon jó úton haladnak. Most még fizikálisan nincsenek top állapotban, ami nem baj, mert nem is a bajnokság elejére van kihegyezve a formaidőzítés, hiszen utána nagyon hosszú lesz az út. Egy száz százalékos teljesítményt nem is lehet októbertől május elejéig hozni. Ezt nekünk kell jól belőni, hogy mikor lesz az az időszak amikor top formát kell mutatni. Az alapszakasz első időszakára azonban összeállt a csapat amennyire kell. Később sok minden függ attól, hogy a többiek hogy fognak funkcionálni. Ezen felül sajnos mindig fenn áll a sérülés lehetősége vagy, hogy kiesik valaki valamilyen oknál fogva. Ez kulcsjátékos esetében nem egyszerű. Ezt előre nem látjuk. Tudjuk, hogy vannak favorit csapatok és kevésbé erős együttesek, de ne felejtsük el, hogy január végéig nyílt átigazolási időszak van, amikor előfordulhat, hogy egy új játékos érkezése megfordíthatja a csapat képét akár nálunk, akár valamelyik ellenfélnél. Ha ilyen van, az szintén jelentősen befolyásolhatja a bajnokság menetét. Ám a cél, idén is a legjobbat kihozni magunkból.