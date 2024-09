Az első csurgói gólt Szeitl Erik szerezte, de a Győr gyorsan utolérte a csurgót és a 7. perctől már náluk volt az előny, amit aztán ki sem engedtek a kezükből. Bár volt több lehetősége a vendégeknek a zárkózásra, de kimaradtak a ziccerek, miközben Bősz Dániel parádézott a hazai kapuban , igy négygólos hazai előnnyel fordultak rá a csapatok a második játékrészre.

Az újoncnál Pásztor Imre is remek napot fogott ki a kapuban, több ziccert hárított fontos pillanatokban, így a Csurgó nem tudott közelebb lépni ellenfeléhez, mely a második játékrészben több ízben os hét góllal is vezetett. A hazai gárda végül 35–28-ra nyert és teljesen megérdemelten gyűjtötte be az újabb bajnoki pontokat, míg a Csurgó a PLER-Budapest ellen javíthat a következő fordulóban.

ETO University HT–Csurgói KK 35–28 (18–14)

Győr, 800 néző. V: Hargitai, Markó.

Győr: Bősz 1 – Dörnyei 3, Dely 3, Vilovszki 1, Pieczonka, Bozsovic 6, Bombac 6. Csere: Pásztor I. 1 (kapus), Hári 3, Balogh Zs. 5 (3), Vajda H. 3, Fazekas M. 1, Mátés 2 (2), Lang. Edző: Kilvinger Bálint.

Csurgó: Füstös Á. – Tufegdzsic 6 (5), Brajovics 1, Zagar, Szeitl E. 2, Herceg 3, Majstorovic 5. Csere: Holló (kapus), Kiss B. 1, Papp T. 5, Gábor M. 3, Tóth P. 2, Vasvári, Füstös B., Fekete G. Edző: Vladan Matic.

Kiállítás: 6, ill. 8 perc.

Hétméteres: 6/5, ill. 5/5.

Mestermérleg

Kilvinger Bálint: – Az eredmény csalóka, mert ennél sokkal keményebb ellenfelünk volt. Folyamatosan el tudtunk lépni a Csurgótól. Kiváló hangulat volt a csarnokban, köszönjük a szurkolóinknak. A találkozón látszott, hogy fokozatosan fejlődünk, de folytatjuk a munkát, és készülünk a jövő heti, Gyöngyös elleni hazai találkozóra.

Vladan Matic: – A játék minden elemében jobbak voltak a győriek. A lőtt gólok számával nem volt gond, de a harmincöt kapott sok. Az első félidőben számos ziccert elpuskáztunk, a másodikban pedig futottunk az eredmény után. Valamivel jobb védekezést vártam a csapatomtól, de most így jött össze. Huszár Hajnalka