A nyitó játszmában csak 3–3-ig tudtuk tartani a lépést a jóval esélyesebb osztrák Hypo Tirol Innsbruck csapatával a Bajnokok Ligája selejtezőjében. A vendégeknél áttörhetetlen falat húzott a hálónál Pedro Henrique Frances: csak az első szett első felében vagy öt takarót osztott ki irgalmat nem ismerve. 7–3 arányú osztrák vezetésnél már magához kérette a játékosait a házigazda Fino Kaposvár szerb mestere, Szlobodan Prakljacsics, majd nem sokkal később ugyanezt megismételte. A két csapat között a különbség azonban csak nem akart fogyni; sőt, inkább még tovább nőtt. Közben a sógorok másik játékosa, Niklas Kronthaler is elkezdte termelni szorgosan a pontokat, így a játszma végére kerek 10 pontra nőtt a különbség a két társaság között.

Így állt felt a Fino a Bajnokok Ligája selejtezőjére.

A második felvonásban eleinte még a házigazda kaposváriak vezettek, azonban a Hypo Tirol átvette a játék irányítását, s végig uralta a mérkőzést. Ekkor a vendégeknél fóleg Przemyslaw Kupka jeleskedett, aki ekkor hét ponttal kínálta meg a házigazda Finót.

A harmadik, utolsó játékrészben aztán az orosz Stepan Novoselov helyett Iván Bence folytatta, aki azon mód három ponttal mutatkozott be. A folytatásban aztán megint csak a Hypo Tirol diktálta a tempót, ám a Fino alakulata nem adta magát. Már 23–20-ra vezettek az osztrákok, amikor a somogyiak az utolsó erőtartalékaikat mozgósítva egyenlítettek. Zúgott a lelátó, miközben az Innsbruck jutott játszma- és mérkőzéslabdához, ám a hazaiak most is egyenlíteni tudtak. Az utolsó két pontot viszont a vendégek gyűjtötték be, így aztán – ha hosszabbítás után is – megnyerték a meccset

Az első kaposvári találkozó legjobb játékosának a pontkirály Przemyslaw Kupkát választották meg; rajta kívül még Niklas Kronthaler és Pedro Henrique Frances lépte át, illetve érte el a 10 pontos bűvös hatást. A Fino Kaposvár legponterősebb játékosa Kalmár Ákos volt 11 szerzett pontjával.