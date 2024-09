Bakó Botond tanítványai a nehézségek ellenére jó formában várják a hétvégi rajtot.

– Lezárult a felkészülési időszak a NEKA női csapatánál is. Hogyan értékeli, hogy sikerült?

– Egy jó felkészülést tudhatunk magunk mögött. Kiemelkedően jó csapatok ellen játszottunk, egy NB I/B-s ellenfélen kívül a többi csapat, mind NB I-ben szereplő együttes volt. A külföldi csapatok is a saját országukban a topot képviselik, hiszen mindegyikük bajnok volt, vagy a bajnokságuk elején végeztek. Ebből adódóan magas szintet próbáltunk belőni magunknak. Cél volt, hogy olyan sebességhez és dinamikához tudjunk alkalmazkodni, ami által jobbak lehetünk. Nagy kihívás elé állítottuk magunkat, hiszen ennek köszönhetően sokat fejlődhettünk és a bajnokságban ebből profitálhatunk majd. A lányok jól dolgoztak, becsületesen elvégezték a munkát, bár voltak nehézségeink. A válogatottak csupán négy napja csatlakoztak, ez hátrány egy felkészülésben ami megnehezíti a fejlesztést, vagy a csapatba való beillesztést. Ez mind fontos ahhoz, hogy egy adott játékos sokat tudjon a pályán lenni. Bárhogy is volt, meg fogjuk ezt is oldani, és azon vagyunk, hogy ez is zökkenőmentesen tudjon működni, de összességében elégedett vagyok a felkészülési időszakban látottakkal.

– A nyáron sem állt meg a munka...

– A bajnokság után pihenőt kaptak a lányok. Volt teljes és passzív pihenő is, ami alatt a játékosoknak egyénileg kellett a személyre szabottan összeállított edzésprogramot elvégezniük a felkészülés előtt. De a nyáron egyensúlyban volt a munka és a pihenés, mindenkinek jutott idő a feltöltődésre is.

– Milyen formában van a csapat a bajnoki rajt előtt?

– Az látszik, hogy a jelenlegi periódushoz képest jó formában vagyunk. Felkészültünk a hétvégi bajnoki rajtra.

– Volt, ami hátráltatta a munkát a felkészülési szakaszban?

– Sajnos van két sérülésünk, illetve a szlovákiai torna után rengeteg betegünk lett, úgyhogy az a hét rányomta a bélyegét a felkészülésünkre, de nem nézünk vissza. Ez a helyzet, ezt kell megoldanunk és ebből kell kihoznunk a legtöbbet. Ami és aki rendelkezésünkre áll, azzal fogjuk megoldani az előttünk álló feladatokat.