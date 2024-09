A sűrű felkészülési időszakban két emléktornán és további edzőmeccseken is részt vettek a somogyiak. Nyáron Branislav Dzunic vezetőedzőn kívül sok új játékos is érkezett klubunkhoz, így kemény munka várt a keretre, mely a minél gyorsabb feljutást célozta meg.

– Augusztus elején kezdtük el a felkészülést, ami szerintem jól sikerült – nyilatkozta a klub honlapjának Bogdán Benedek, a Kaposvári KK játékosa. – Új edző és sok játékos is érkezett hozzánk a nyáron, de sikerült megismernünk egymást és szerintem egyre jobb úton haladunk. A felkészülés során sok NB I.-es csapat ellen játszottunk és sikerült helytállnunk. Másod- és harmadosztályú csapatok ellen is játszottunk, tehát egy kicsit mindenki ellen kipróbáltuk magunkat. Jó úton haladunk, de még sokat kell fejlődnünk csapatként.

A bajnoki nyitányon a TF-Budapest lesz a kaposváriak ellenfele. A szeptemberi edzőmeccsen találkozott már a két csapat, akkor magabiztos vendég győzelem született a fővárosban, ám a nyáron hosszabbító Bogdán Benedek keményebb meccsre számít most.

– Korábban sikerült győzni. Most azonban a bajnokságban azért biztosan ők is jobban odateszik magukat. Nekünk is erre kell készülni, mi is a maximumot fogjuk nyújtani. Bízom benne, hogy győzelmet tudunk aratni az első hazai mérkőzésünkön – tette hozzá a kosaras.

A TF-Budapest csapatát a korábbi kaposvári játékos, Bogdán Dávid és Tömösváry Máté is erősíti, így ők ezúttal ellenfélként lépnek pályára a Kaposvár Arénában.