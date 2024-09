A siófoki születésű Bévárdi Zsombor szülővárosában kezdte labdarúgó-pályafutását, majd Székesfehérváron folytatta a Főnixnél, ezt követően pedig a Puskás Akadémiánál járta végig a korosztályos ranglétrát. A felnőtt futball világába a Videotonnál csöppent bele, majd egy idény után hazatért, s az akkor még második ligás BFC Siófok csapatát erősítette. Ezt követően volt a Vasas és a Debrecen játékosa is. Utóbbi kölcsönadta Kaposvárra, a Rákóczi FC színeiben pedig bemutatkozott az NB I.ben, sőt három gólt is szerzett. A kaposváriak kiesését követően visszatért Debrecenbe, ahol alapembernek számított. A legutóbbi idény második felében tért vissza a Puskás Akadémiához, amely most kölcsönadta a játékost a Kispestre. A 25 esztendős labdarúgó elsősorban szélső védőként szerepel, a jobb és a bal oldalon is bevethető, védőként, illetve szélsőként egyaránt számíthat rá az NB II.-es gárda.