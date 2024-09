Bohus Beáta szerint hangsúlyozni kell, hogy közös a siker, hiszen a klubedzők munkájának eredménye is ez a világbajnoki bronzérem.

– A csoportmérkőzések során majd a középdöntőben is menetelt a csapat. Elmondható, hogy fokozatosan javult a teljesítmény?

– Az Argentína és Kazahsztán elleni mérkőzések jó lehetőséget biztosítottak ahhoz, hogy a lányok megszokják a hatalmas csarnokot, így a 3. fordulóban Norvégia ellen már nem volt ezzel gond. A folytatásban a házigazda Kína következett, és tudtuk azt, hogy nem hibázhatunk, hiszen egy vereség esetén az ellenfelek esetleg kiejthettek volna bennünket. Szerencsére erre nem adtunk nekik esélyt. A negyeddöntőben a dánokat is felülmúltuk, majd szerbek elleni negyeddöntőben nem játszottunk igazán jól, de a szívünk a helyén volt, és kiharcoltuk az elődöntőbe jutást.

– A négy között a spanyolok vártak a magyar válogatottra, amely nem teljes kerettel állt ki a találkozóra.

– A tapasztalatok és a szakemberek szerint is a világversenyeken mindig van egy hullámvölgy, egy olyan meccs, amelyen semmi sem jön össze. Nekünk pont a spanyolok ellen nem jött ki a lépés, pedig az elmúlt két évben többször is megmérkőztünk velük, és mindig legyőztük őket. Valóban, az orrtörést szenvedő Szeibert Annára nem számíthattunk, pedig az ő távoli átlövéseivel másként is alakulhatott volna a mérkőzés.

– Mennyire volt nehéz felrázni a csapatot a franciák elleni bronzmérkőzésre?

– Nem volt egyszerű. A szakmai stábbal úgy ítéltük meg, hogy egy hosszú utazással járó edzés helyett egy délutáni játékos programot szervezünk a lányoknak, ami telitalálatnak bizonyult. Az esti videózásra Laluska Balázs egy extra anyagot vágott össze, ezután már csak azzal kellett foglalkozni, hogy meglegyen a fókusz.

– A rutinos Európa-bajnok francia válogatottal kellett felvenni a versenyt. Miben tudtátok mégis felülmúlni az ellenfelet?

– A bronzmérkőzést mindig az a csapat nyeri, amelyik jobban akar, és helyén van a szíve. Mi ebben sokkal jobbak voltunk, igazi nagybetűs csapatként játszottunk. Jó volt látni, hogy ez a fiatalabb generáció már olyan jól kezeli ezeket a szituációkat, krízishelyzetben sem remegett meg a kezük és elég volt egy időkérés, amelynek során megbeszéltünk valamit, lőttünk egy megnyugtató gólt és ez a franciák ellen is sorsdöntő volt.