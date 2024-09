A hétfőtől szombatig tartó hatnapos versenyen rekordlétszámot jelentő 68 ország 2200 fiatalja indult a sportág hét szakágának (pointfighting, light-contact, kick-light, formagyakorlat, full-contact, low-kick és K1) versenyszámaiban, ahol több korosztályban (gyermek, kadet és junior) mérték össze tudásukat a 19 éven aluli fiatalok.

Az utolsó versenynapra maradt egyéni küzdelmi döntőkben hat magyar fiatal volt érdekelt. Közülük Fekete Zsombor (kick-light, kadet 1, 69 kg) és Kiss Zsófia (light-contact, kadet 1, 50 kg) aranyérmet nyert, Rózsa Szonja, Szebenyi-Nagy Szabolcs, Nagy Míra és Müncz Kata pedig ezüstérmes lett.

A pointfighting csapatküzdelmek során három magyar együttes is az első helyen végzett. Világbajnok lett a kadet 2-es korosztályban a Debreczeni Frida, Kiss Zsófia, Jancsó Lili és Hadra Bíborka összeállítású magyar lány csapat. Rajtuk kívül a gyerek korcsoportban a fiú (Varga-Bata Zalán, Baranyi Gergő, Ekwoge Marcus Elong, Szépe Emmett) és a lány (Szász Petra, Fekete Fanni, Sütő Barbara, Tóth Emma) együttesünk is győzött. Ezüstérmesek lettek a kadet 2-es fiúk, míg a kadet 1-es fiú alakulat harmadikként végzett.

Sikeres eseményt rendeztek meg – vélekedett Galambos Péter, a Magyar Kick-box Szakszövetség elnöke.



"A feladat azért volt különösen nagy, mert ez volt a kick-box történetének legnagyobb világbajnoksága, mind az országok, mind pedig a résztvevők számát illetően. De nagyon örülünk, hogy pozitív visszajelzéseket kaptunk, és nemcsak a világszövetség elnökétől, hanem az egyes országok képviselőitől, versenyzőktől és bíróktól egyaránt. Hatalmas munka áll mögöttünk, ami nem ment volna a sok önkéntes nélkül, akik éjt nappallá téve segítettek. A legnagyobb támogatónk a sportért felelős államtitkárság volt, a Nemzeti Sportügynökség pedig a lebonyolításban segédkezett. Fontos volt a számunkra, hogy ők is lássák a saját szemükkel, hogy a pénz, amit odaadtak nekünk a vébére, megfelelően hasznosul. Büszke vagyok rá, hogy mindkét szervezet képviselői meglátogatták a versenyt, és ők is pozitívan nyilatkoztak. Ami a mieink eredményeit illeti: hozzávetőleg hoztuk a tavalyi utánpótlás Európa-bajnokság számait. A mostani eredmény ugyanakkor értékesebb, hiszen itt, a világbajnokságon sokkal több ellenféllel kellett megküzdeni. Továbbra is a pointfighting szakágunk a legerősebb, de biztató, hogy sikerült a másik két tatamis küzdelmi ágban és a ringben is aranyérmeket szerezni. A formagyakorlatban is komoly fejlődést mutattak a versenyzőink. Az amerikai kontinensről roppant erős csapatok érkeztek, de a mieink mellettük is megállták a helyüket" – értékelte a világbajnokságot Galambos Péter.



A magyarok összességében 25 első, 28 második és 40 harmadik helyet szereztek. Ezzel a nemzetek közötti éremtáblázaton Magyarország Nagy-Britannia mögött és Kazahsztán előtt a második helyen végzett.