Csurgó | Az új vezetőedző, Vladan Matic korábban egy interjúban elmondta, hogy csapatában nincsenek klasszisok, ellenben nagybetűs csapatot alkotnak, amire Szeitl Erik is ráerősített.

Csurgó: továbbra is Szeitl Erik a csapatkapitány

A Csurgó felkészülését Szeitl Erik értékelte

– Jó a kommunikáció és megvan az összhang – fogalmazott Szeitl Erik, a Csurgói KK csapatkapitánya. – Pozitív előjellel mondhatom, hogy az öltözőben nem az a klasszikus edző és játékos viszony alakult ki. Vladan Matic és az új erőnléti edző is megköveteli a munkát, ugyanakkor mindig a csapat érdekét nézik. Jó közösség van kialakulóban, és az öltözői hangulat is remek. Úgy gondolom, hogy ez a pályán és a felkészülési eredményekben is megmutatkozott.

A nyolcadik csurgói szezonjára készülő 27 esztendős beálló ugyanakkor óva intett mindenkit attól, hogy a felkészülési eredményekből induljon ki.

– A Komló elleni összecsapás még nagyon a felkészülés elején volt. Egy hosszabb pihenő után kis túlzással először fogtunk labdát, és a túlzott bizonyítási vágyat is éreztem, ami egyénileg és csapatszinten is rányomta a bélyegét a teljesítményre. Az ezt követő győzelmeket viszont a helyén kell kezelni, de az eredménysor arra mutat, hogy jó úton halad a csapat. Természetesen van még mit csiszolni, de úgy érzem, hogy egy jó szezon előtt állunk.

A csurgói színekben 230 találatnál járó csapatkapitány önmagáról és az Eger elleni bajnoki rajtról is beszélt lapunknak.

– A múlt héten volt egy kisebb sérülésem, amiből azóta sikeresen kilábaltam. Mentálisan és fizikálisan is rendben vagyok, úgy érzem, hogy egyénileg is egy sikeres előszezon van mögöttem. Ami az Eger elleni hétvégi szezonnyitót illeti, természetesen szeretnénk kiszolgálni a közönségünket, így csakis a győzelem jöhet szóba, ami nem lesz egyszerű. Egy kellemetlen, szívós ellenfélről beszélünk erős beállójátékkal. Tudjuk, hogy mire kell figyelnünk, és felkészültünk a találkozóra. Bízom benne, hogy megerősítést kapunk és visszaigazolást nyer, amit látok a csapaton.

Előszezon

Hat felkészülési mérkőzéséből ötöt megnyert a Csurgói KK, mely két szlovák, egy horvát és egy francia élvonalbeli együttest is legyőzött a hazai rivális Balatonfüred mellett.