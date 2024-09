A pénteki találkozót fáradtan kezdték a somogyiak, ami nem is csoda, hiszen augusztus eleje óta a felkészülési időszakban rengeteg edzéssel alapozott a csapat, sokszor hétvégén is dolgoztak Branislav Dzunic vezérletével. A nehéz lábak érződtek a pécsiek ellen is, akik már félidőre magabiztos előnyt harcoltak ki.

Az utolsó két negyed már jobban sikerült a Kaposvárnak, hiszen ezt a periódust 49–38-ra megnyerték egy pontban gazdag utolsó tíz perccel. Paár Márk 14 perc alatt 12 pontig jutott, míg Bogdán Benedek négy labdát is szerzett. Az amerikai irányító, Trammell kiosztott 5 gólpasszt. A terhelés miatt egy somogyi kosaras sem kapott túl sok percet vezetőedzőtől. Húsz perc feletti időt csak Bogdán, Kis, Uros és Szőke töltött pályán.

NKA Universitas Pécs – Kometa Kaposvári KK 83–67 (27–9, 18–9, 17–18, 21–31)

NKA Aréna

Kometa Kaposvári KK: Trammell 8/3, Rosic U. 12/12, Kocsis Z. 2, Kis R. 7/6, Antalics D. 3. Csere: Szőke Bálint 8/3, Bogdán B., Paár M. 12/3, Völgyi M. 8/3, Markovic L. 2, Puska B. 5/3, Fehérvári Cs.,Vezetőedző: Barnisav Dzunic.

Az NKA Universitas Pécs legjobb dobói: Brbaklic 20/3, Durmo 15.

A héten elkészült a férfi NB I. B csoport 2024/2025-ös szezonjának sorsolása is. A Kometa Kaposvári KK két hazai meccsel kezd.

A szeptember 28-i rajt alkalmával a TF-Budapest gárdáját látjuk vendégül, majd október 5-én a Nyíregyháza érkezik a Kaposvár Arénába.

Változás az előző, élvonalbeli idényhez képest, hogy több találkozó lesz hétköznap, így például rögtön a harmadik és negyedik forduló is. Előbb október 11-én idegenben a MEAFC-Peka Bau vendégei lesznek a kaposváriak, majd október 17-én az Újbuda MAFC alakulatát fogadjuk az Arénában. A hazai összecsapások tekintetében decemberben mindössze egy alkalommal, 21-én láthatják szurkolóink hazai pályán a csapatot. Ezt megelőzően sorozatban három idegenbeli mérkőzés vár majd a somogyiakra. Februárban és márciusban azonban a hét kiírt fordulóból hatot is hazai pályán játszhat a Kaposvár, majd április 6-án Salgótarjánban zárjuk az alapszakaszt.