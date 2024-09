Két játékos kétszer is betalált; a házigazdáknál Bacskai Gergő Gyula, míg a vendégeknél a játékosedző Horváth Bence tudott duplázni. Az egészen eddig a fordulóig pont nélkül álló Kéthely hazai pályán az első győzelmét ünnepelhette; két perccel a rendes játékidő lejárta előtt Abdalla Roland talált be a kapuba. A házigazda kéthelyieknél csereként kapott lehetőséget a már 63. életévét is betöltött Fekete László, aki bő negyed órát tölthetett a pályán. A vendég berzenceieknél a 67. percben állt be Orsós Levente Gergely, akit 14 percnyi játék után kiállított a spori, így tízen fejezték be a mérkőzést.

A nyolcadik forduló szombati eredményei



Balatonföldvár–Balatonszabadi 5–3 (1–2)

Balatonföldvér. Vezette: Virágh J.

Balatonföldvár: Szabó P. – Nagy J., Kovács N. (Schneider V. 90.), Óvári A. (Sarkadi Sz. 79.), Kurdi D. (Lakos J. 81.), Bacskai G., Porédos F., Kurdi P. (Koseluk B. 61.), Nieselberger Á. (Herczeg Á. 84.), Herczeg K. (Kadlicskó G. 55.), Molnár G. (Tislér N. 69.). Edző: Farkas Zoltán.

Balatonszabadi: Horváth M. – Jónás P., Kiss E., Takács P. (Dávid G. 84.), Ticz G., Csele K., Ükös P., Keszler Á., Csele L., Horváth B., Szakálas Á. Játékosedző: Horváth Bence.

Gólszerzők: Bacskai G. 2 (37. és 56.), Óvári A. (54.), Koseluk B. (71.), Kadlicskó G. (75.), illetve Horváth B. 2 (7. és 49.), Keszler Á. (19.).

Kéthely–Berzence 1–0 (0–0)

Kéthely. Vezette: Horváth Á.

Kéthely: Jagadics Z. – Nikula Zs., Géczi D., Szentes M. (Szaller O. 51.), Fejes R., Huszár Á., Csegzi Zs., Abdalla R., Török R., Kutor G. (Fekete L. 75.), Török Á. Edző: Buna Gábor.

Berzence: Lakner M. – Tóth P., Horváth I., Elezaj Fazli, Kozics L. (Orsós L. 67.), Lakosa M., Szijártó P., Sánta B., Tóth Cs., Tóth R., Kollár R. Edző: Bérdi József.

Gólszerző: Abdalla R. (88.).

Kiállítva: Orsós L. (Berzence) a 81. percben.

A Balatonszemes–Buzsák, a Somogyjád–Somogyvár, a Zamárdi–Mezőcsokonya, a Nágocs–Böhönye, a Kiskorpád–Segesd és az Öreglak–Lengyeltóti mérkőzést (utóbbi találkozót Buzsákon rendezik) vasárnap 16 órakor játsszák.



MESTERLÖVÉSZEK