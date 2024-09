Hiába vezetett a Somogy vármegyei harmadosztályú labdarúgó-bajnokság hétvégi rangadóján kétszer is az Osztopán, a Babócsa előbb egy tizenegyessel, majd egy öngóllal egyenlített és végül fordított, ezzel megőrizve hibátlan mérlegét. Továbbra is százszázalékos a Balatonszárszó és a címvédő Mike. Utóbbi Kalló Ármin mesternégyesével győzte le a Kaposfőt, míg utóbbi 1–0-ról fordított Csokonyavisontán és végül nyert magabiztosan. Karádon szerezte meg szezonbeli első győzelmét az Iharosberény, a Fonyód pedig fordítani tudott Szabáson. Graszl Norbert együttese kihasználta több mint hetven percen át tartó emberelőnyét és öt találatig jutott.

Zsinórban harmadik bajnoki rangadóját húzta be a Somogybabod, mely így három forduló után vezeti a negyedosztály északi pontvadászatát. A Mernye elleni rangadót a hajrában nyerte meg az éllovas Petronovics Péter duplájával, miután a hazaiak játékosa, Jáger Csongor a kiállítás sorsára jutott. A tavalyi bronzérmes Balaton­endréd otthonában szerezte meg első győzelmét a címvédő Balatonújlak, mely ezzel megkezdte a zárkózást. A Balatonberény színeiben Mezőfi József remekelt, csapata tizenegy találatából hatot vállalt a Visz Dél-Balaton FC elleni összecsapáson. Az Igal és a Koppányvölgye összecsapása elmaradt, miután utóbbi létszámproblémára hivatkozva lemondta az összecsapást. Továbbra is pont nélkül áll az Ádánd, mely egy korai kiállítás után kapott egy ötöst Balatonbogláron.

A negyedosztály északi csoportjában már most nyílik az olló, az első négy helyezett ugyanis kilencpontos és hibátlan, míg az ötödik Csököly négy ponttal vezeti az üldözők mezőnyét. Rangadót nyert a Homokszentgyörgy ellen a Somogyszil és megőrizte hibátlan mérlegét a Somogyszob is. Az újonc Lábod is százszázalékos, viszont a hálójuk már nem érintetlen.

Somogy vármegyei III. osztály – 3. forduló

Szabás SE–Fonyódi Petőfi SE 2–5

G: Bödő (4.), Jászberényi (89.), ill. Bór (18.), Molnár M. (36.), Péter L. (44.), Francsics (58.), Németh Á. (84.). Kiállítva: Kovács B. (17.), ill. –.