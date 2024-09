József mindent beleadott

Az erőművész, akinek 30 éves tapasztalata és több száz hasonló mutatvány van a háta mögött, nem hagyta annyiban. Másodszor is nekivágott és sikerrel járt. Az összesereglett nézők döbbenten figyelték, ahogy József a fogaival több tíz méteren keresztül vonszolta a három hajót a kikötő irányába. A mutatvány végén a tömeg hatalmas tapssal jutalmazta a szegvári erőművészt, aki elképesztő kitartással és erővel teljesítette a kihívást.

Tóth József nem ismeretlen név az erőművészek világában. Az 54 éves férfi karrierje kezdetén erősember versenyeken vett részt, ám hamar rájött, hogy ezek nem elég látványosak a közönség számára. Így született meg a látványosabb, közönségbarát mutatványok ötlete, amelyek közül a hajóhúzás talán az egyik legextrémebb. Bár a Balatonon most mutatta be ezt a produkciót először, a Dunán már korábban is megmutatta tehetségét.