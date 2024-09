– Hogyan került 2019-ben a Ferencvároshoz?

– Több ízben szeretett volna leigazolni a korosztályomnak megfelelő csapatba. De ez volt az első év, amikor felnőtt NB I.-es klubok kerestek meg, ráadásul nem is egy. Ekkor kezdtem a építészmérnöki tanulmányaimat Óbudán, így a váltás kézenfekvő volt. Elmentem a próbajátékra, és megfeleltem, de előjött a korábbi vállsérülésem, így a BL-selejtezőkre csak elutaztam a csapattal, debütálni nem tudtam. Mire felépültem, beköszöntött a Covid–19, közel két hónapig Házi László felügyeletével, otthon próbáltam formában tartani magam. Nem volt túl szerencsés időszak, de túllendültem rajta.

– Ezt követően a fiókcsapatban, Soroksáron kapott lehetőséget. Ez az időszak csak kívülről tűnik hullámvasútnak?

– Nem, belülről is az volt, egyszer fent, egyszer lent. Az NB II.-ben nem kezdtünk jól, ősszel ki is kaptunk az Újpesttől, így veszélybe került az osztályozós párharcunk és vele együtt a célkitűzés, a feljutás. Végül tökéletes tavaszt futottunk, visszavágtunk és megnyertük a csoportunkat, így jöhetett a Puskás elleni döntő, melyet a hazai 2–2-es döntetlen után idegenben nyertünk meg 3–4-re. Hatalmas élmény volt a Pancho Arénában játszani, pályafutásom egyik legszebb pillanata volt ez a siker. Az NB I.-ben azonban nem tudtuk megállni a helyünket, de a bővítés miatt lehetőséget kaptunk a bennmaradásra. Ugyanakkor hiába nyertük meg a Kelen elleni párharcot 4–0-s összesítéssel, egy formai hiba miatt benyújtott óvás pár nappal később célt ért, így hivatalosan is kiestünk. Ez nagyon fájó volt, mert jól éreztem magam Soroksáron, de nem szerettem volna visszalépni az NB II.-be.

Fotó: Fehérvár FC

– Az élvonalbeli búcsú után Fehérvárra került. Jó döntést hozott?

– Igen, abban a helyzetben ez volt a legjobb opció. Ráadásul egy olyan szakmai stábbal dolgozhattam együtt, amitől nagyon sokat tanultam. A Fehérvár akkor volt újonc, és a bennmaradásunk bravúrnak számított. Az MTK Budapest elleni döntetlen mindig emlékezetes marad, és egy nagy vágyam teljesült, amikor meghívót kaptam a válogatottba.