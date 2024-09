A Chicago a nyitónapon két mérkőzést játszott, az első meccsen 5-1-re győzte le az angol FC Lions együttesét, majd este a az osztrák FC International Kickers ellen is nyerni tudott 2-1-re, így már csütörtökön kiharcolta a továbbjutást. A korábbi háromszoros nagypályás felnőtt válogatott játékossal, az egykor a Kaposvári Rákóczit is erősítő Farkas II Balázzsal felálló magyar együttes pénteken a forduló előtt nullaponttal, mínusz hatos gólkülönbséggel álló szerb Velibor Belgrade ellen lépett pályára.

A Chicago meglepetésre már a 2. percben hátrányba került a meccsen,persze a biztos továbbjutás tudatában nem volt egyszerű felpörögni a meccsre. A folytatásban folyamatosan dolgozta ki a helyzeteket a magyar csapat, de ezek mind kimaradtak. Igaz, a szerbek ellentámadásaiban is rendre ott volt a veszély, olyannyira, hogy a 19. percben már kétgólos volt a Velibor előnye.

A második félidő is több helyzet hozott mondkét oldalon, de a kapusok jól védtek. Hiába nyomott azonban a Chicago, tíz perccel a vége előtt is 2-0-s szerb vezetést mutatott az eredményjelző. A 36. percben Farkas lővése ment centikkel kapu mellé, majd a szerbek kapusa védett nagyokat. A hajrában még volt egy kis kakaskodás is, majd a 40. percben egy szöglet után Farkas II Balázs szépített. Újabb gól már nem esett, így a

Chicago 2-1-re kapott ki.



A Chicago csoportmérkőzései, eredmények:

09.05.: Chicago - FC Lions (angol) 5-1 (2-1)

09.05.: Chicago - FC International Kickers (osztrák) 2-1 (2-0)

09.06.: Chicago - Velibor Belgrade (szerb) 1-2 (0-2)