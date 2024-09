– Sikerült már feltérképeznie az új klubját?

– Március elején voltam kint Aabrenaaban. Találkoztam a csapattal, voltunk az iskolákban és az utánpótlásklub szállásán is. Kettőt edzettem kint, nagyon élveztem, rettenetesen jó hangulat vett körül, és mindenki nagyon aranyos volt. Beszéltünk a ligacsapat edzőjével is, aki heti rendszerességgel edzést is tart az U19-es csapatnak. Az új klubom utánpótlásedzőivel is sokat beszélgettem, mindannyian nagyon támogattak és szerették volna, hogy csatlakozzak hozzájuk. Azt hangsúlyozták többször is, az a legfontosabb, hogy élvezzem, amit csinálok. Beszéltünk ott az iskola igazgatónőjével is, nagyon nyitott volt felém, nem volt probléma, hogy nem beszélek dánul. Ott tartózkodásuk alatt az is nagyon tetszett, hogy nemcsak a kézilabdázót látták bennem. Összességében nagyon pozitív volt az ott eltöltött három nap.

Fazekas Virág játékától nem áll messze a skandináv stílus

– Új ország, új nyelv, barátok, csapattársak és természetesen egy más kézilabda-kultúra.

– Már most elkezdtem dánul tanulni, hogy minél gyorsabban menjen a beilleszkedés, persze tudom, ehhez idő és türelem kell. Angolul kommunikáltam velük eddig, és úgy tapasztaltam, mindent el tudtunk így intézni. De az iskola miatt is fontos lesz, hogy minél hamarabb tudjak majd dánul. Több mindenkinek kikértem a véleményét, aki fontos nekem, mindenki azt mondta, menjek Dániába, és ne adjam úgy fel az álmom, hogy ezt a nagy lehetőséget nem ragadom meg. Úgy gondolom, a játékstílusomtól nem áll messze a skandináv stílus, ezért is érdekes lesz számomra megismerni közelebbről a dán kézilabdát. Dél- Dániában, a sönderjyllandi térségben található, Aabenraaban városban fogok lakni egy akadémián, amelynek a neve SARAA. A klubom nevét két település adja, így Rodekro-Aabenraanak hívják. A klub a dán ligacsapat, a Sönderjyske utánpótlása és szoros együttműködés van a két klub között. A Rödekro-Aabenraa U19-es és U17 -es csapata a dán ligában játszott tavaly, és sok ígéretes játékosa van. Többen edzenek heti rendszerességgel a felnőtt csapattal. Sokan debütáltak már az első csapatban, illetve volt, aki innen kapott máshonnan szerződést. Kis klubról van szó, de nagy ambíciókkal rendelkezik. A klubhoz való átigazolásomat az is segítette, hogy itt edzősködik Kurucz Orsolya, aki elnökségi tag is és volt játékosa a Sönderjyskének, így sok mindenben segített, és a jövőben is támaszkodhatok majd rá.