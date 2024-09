Nincs mit szépíteni a dolgokon; nagyon nehéz feladat vár a somogyiakra Innsbruckban. Az első felvonást az osztrákok nyerték a Kaposvár Arénában meggyőző játékkal 3–0-ra, ráadásul igencsak foghíjas csapat kelt útra kedden hajnali hat órakor.

– A kínai átló még mindig nem érkezett meg Kaposvárra, a nyáron újra megsérült kubai Quevedo Hernandez Hermesre pedig még hosszú hetekig nem számíthatunk. Hozzájuk csatlakozott Hubicska Patrik, aki tüszös mandula-gyulladással bajlódik, és az orosz Stepan Novoselov. Utóbbi két játékos – s reményeink szerint az új kínai röplabdázó(nk) is – már játszani fog az október 6-án, vasárnap 16 órakor esedékes bajnoki nyitányon, amikor is a Vidux-Szegedi RSE lesz majd az ellenfelünk a Kaposvár Arénában – mondta Vig Attila, a Fino Kaposvár elnöke.

A tervek szerint a Fino társulata vonattal utazott volna Innsbruckba, ám ezt a lehetőséget elvetették az árvízhelyzet miatt. Így két kisbusszal vágtak neki a tiroli túrának a kaposváriak.

Az utazó keret: Magyar Bálint, Kalmár Ákos, Bögöly Gábor, Iván Bence, BoldizsárPéter Andor, Martin Djordjevics (francia), Feliciano Jorge Bruno (brazil), Laczó Bálint, Csordás Bertalan és Hemmert Alex Miklós.

A párharc győztese várhatja a folytatást a Bajnokok Ligája (következő) selejtező körében, míg a vesztes automatikusan átkerül a második számú európai kupasorozatba, a CEV Kupába. Jelen állás szerint már az is hatalmas bravúr lenne, ha a Szlobodan Prakljacsics, Demeter András György edződuó irányította Fino Kaposvár netán szettet tudni lopni Ausztriában.