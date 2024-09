A salgóbátonyiak nem érdemtelenül harcolták ki a szuperligás szereplést, ráadásul remekül ki tudták használni a pályájuk előnyeit. S ezt ezúttal is bizonyították, hiszen hiába vezettek végig a vendégek, a házigazda partiban volt, s a végeredmény nem adta vissza azt a küzdelmet, ami a meccsen zajlott.

Az első sorban Juhász Bence és Farkas Sándor lépett dobóállásba Kiss Máté, illetve Sáfár Zoltán ellen, és mindkét játékos diadalt aratott. Középen Nagy Gergő ugyan megosztozkodott a szetteken Simon Alexanderrel, de 29 fával többet ütött riválisánál, így az Investmenté lett a pont. Ifjabb Horváth László nagyot csatázott Bóta Ervinnel, de a hazai játékos három részsikert is be tudott zsebelni, így egyenlített a házigazda, és 15 egységet faragott fahátrányán is.

A folytatásban Balázs Péter hiába dobott több fát, mint Botházy Péter, a kétszeres világbajnok az első és a harmadik játszmát behúzta, az utolsó pedig döntetlen lett (146–146), így újabb pont került a kaposváriak neve mellé. Németh Máté klasszis teljesítményt nyújtott, és biztosan nyert Telek Tamás ellen, így végül győzelmet aratott Investment Közutasok Kaposvári TK I. csapata a kiválóan harcoló Salgóbátony otthonában.

Salgóbátony TK–Investment Közutasok Kaposvári TK I. 1–7 (3406–3503)

Eredmények: Simon Alexander 550–Nagy Gergő 579 (2:2); Bóta Ervin 579–ifj. Horváth László 564 (3:1); Balázs Péter 563–Botházy Péter 560 (1,5–2,5); Telek Tamás 579–Németh Máté 614 (0:4); Kiss Máté 572–Juhász Bence 587 (1,5–2,5); Sáfár Zoltán 563–Farkas Sándor 599 (2:2).

Az ifjúsági mérkőzésen is győzelmet arattak a kaposváriak. Leposa Olivér mindössze egy szettet veszített, Balogh Kristóf viszont behúzta mind a négyet, így a megszerzett siker erőt és önbizalmat adhat a folytatásra a csapatnak.

Az ifjúsági mérkőzésen: Salgóbátony TK–Investment Közutasok Kaposvári TK I. 0–4 (958–1045).