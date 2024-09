Bravúros győzelmet aratott a NEKA női együttese az első hazai bajnoki mérkőzésén, győzelemmel zárták a második fordulót az U16-os fiúk is. Kiváló játékkal győzte le a bajnokság egyik, ha nem a legerősebb csapatát, a Kozármisleny KA-t hazai pályán. Bakó Botond tanítványai a női NB I/B második fordulójában szinte végig irányították a mérkőzést, amikor pedig jött egy-egy kisebb kihagyás, mindig akadt valaki, aki át tudta lendíteni az együttest a hullámvölgyön.

Bakó Botond: – Negyvenöt percig uraltuk és domináltuk a mérkőzést, s megnyugtató előnyt alakítottunk ki. Aztán a nyitott védekezés egy picit megfogott bennünket, túl statikussá váltunk, hagytuk, hogy faultokkal széttördeljék a játékunkat, ezért nem volt meg a folyamatosság és a lendület, de két gólt így is sikerült megőriznünk a fórunkból. Sokat beszéltünk arról, hogyan tudunk javítani az előző meccsen nyújtott teljesítményünkön. A hét nagy részében szépen küzdöttek és harcoltak a lányok, s azt kértem a meccs előtt: ezt vigyék ki a pályára. Örülök, hogy mindenki, aki lehetőséget kapott, hozzátett a meccshez, le a kalappal előttük. Tudjuk, még nagyon sokat kell fejlődnünk, de elégedett vagyok, hiszen sok jó egyéni teljesítményt láttam és volt tartása a csapatnak. Akarták a lányok a győzelmet, minden lepattanóért ugrottak, küzdöttek, ha kellett, csúsztak, másztak a labdákért, ami azt mutatta, mentálisan is felkészült a csapat.

Győri Viktória: – Hihetetlenül büszke vagyok a lányokra. Bátran, fegyelmezetten játszottunk és végre mindenki megmutatta, mire is képes. Örülök, hogy az előző mérkőzés hibáiból tanultunk, és a javunkra fordítottuk azokat. Úgy gondolom, hétről hétre fejlődünk, és dolgozunk tovább, hogy elérjük a kitűzött célokat.

Bozsodi Eszter: – Nagyon motiváltak voltunk, mert szerettük volna kijavítani az előző mérkőzés hibáit. Mind támadásba, mind védekezésben előre tudtunk lépni és egy jó tempójú meccset játszottunk, és végig küzdöttünk.

Az utánpótlás sem tétlenkedett a hétvégén. Fölényes győzelmet aratott a NEKA fiú utánpótlás csapata is az U16. I. osztály második fordulójában, így második bajnoki mérkőzését is megnyerték Mikita Bence tanítványai, hazai pályán 38-20-ra győzték le a Békést. A boglári együttes nagyszerűen védekezve, mindössze tizenegy gólt kapott az első félidőben, végül magabiztosan szerezte meg a két pontot. Mikita Bence vezetőedző elégedett volt a mérkőzés végén, és elsősorban a csapatmunkát emelte ki értékelésében.