Remek szezont zárt az Investment Közutasok Kaposvári TK, ugyanis Szuperigában, illetve a Magyar Kupában is ezüstérmet szerzett, így jó hangulatban kezdődhetett a felkészülés a következő idényre.

– Már elkezdtük az edzéseket, azonban mivel a bajnokság rendhagyó módon két héttel később kezdődik így mi is csúsztattuk a felkészülésünket – mondta Horváth László, az Investment Közutasok Kaposvári TK edzője. – Heti két-három edzéssel, illetve edzőmeccsekkel készülünk.

Horváth László, az Investment Közutasok Kaposvári TK edzője Fotó: Lang Robert Kaposvar

Zalaegerszegen kezd az Investment Közutasok Kaposvári TK

A kaposváriak számára rangadókkal kezdődik a 2024/2025-ös idény, ugyanis az első fordulóban, szeptember 14.-én Zalaegerszegre utaznak, majd egy hét múlva, a második körben az előző kiírás győztesét, a Szegedet fogadják.

– Ami a mezőnyt illeti, az élcsapatoknál nagy volt a mozgás, a Zalaegerszeg remekül erősített, Szegedről bár elment a legjobb játékost, de kettőt igazoltak, emiatt továbbra is versenyben lesznek a bajnoki címért, a Répcelak viszont gyengült – véli az erőviszonyokról Horváth László.

A kaposvári kerete is átalakult, hiszen ketten is távoztak. A négyszeres világbajnok, Kovács Gábor befejezte a pályafutását, míg a világbajnoki ezüstérmes Pintér György az osztrák másodosztályban folytatja pályafutását.

A kaposváriak az előző idényhez hasonlóan az idén is kilépnek a nemzetközi kupaporondra. Ezúttal az Európa Kupában lesznek érdekeltek, ahol a mezőnyből az osztrák, a horvát, a német és a szlovák csapatok emelkednek ki, de a szerbekkel és a szlovénekkel is számolni kell. Az első öt helyezett szerez kvalifikációt a Bajnokok Ligájába.

Az Investment Közutasok Kaposvári TK ellenfelei: SK FWT Composites Neukirchen (német), KK Rudar Prijedor (bosnyák), KK Zadar (horvát), TJ Sokok Duchcov (cseh), KK Pin Pin (észt), Boule d’Or (francia), SKK Raindorf (német), ASKC Fugger Sterzing (olasz), KK Vardar 2014 (észak-macedón), SKK Polonia 1912 Leszno (lengyel), CSO Talmaciu (román), KK Vojvodina (szerb), SKK Trstena Starek (szlovák), KK Konstruktor (szlovén).