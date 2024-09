Globális szinten már megfigyelhető, hogy a női e-sport játékosok egyre több támogatást, figyelmet és lehetőséget kapnak, hogy sikereket érjenek el a nagy versenyeken. A sportággal kapcsolatban álló szervezetek ugyanis felismerték a nemek kiegyensúlyozottabb arányának jelentőségét. Hazánkban is láthatók már ennek az átalakulásnak a jelei. A globális tendenciákhoz igazodva 2024 tavaszán megalakult a Magyar E-sport Szövetség (HUNESZ) Női E-sport Szakága, idén először indul magyar Counter-Strike válogatott az IESF (International Esports Federation) által szervezett világbajnokság európai regionális selejtezőjén, valamint a Global Esports Federation, Global Esports Games 2024 China versenyén is magyar résztvevővel büszkélkedhetünk, Assetto Corsa játékban Németh Eszter személyében. Most pedig sor kerül az első hazai női versenyre. A Valorant 2v2 Spike Queen Challenge powered by K&H döntőjében a selejtezőből bejutott legjobb 4 női csapat méri össze tudását. Ez az első, kizárólag nőknek szóló Valorant verseny, amelyet a HUNESZ Női E-sport Szakága szervez, és a végső összecsapásra ma délután a Delta Esports Caféban kerül sor.

„A K&H nemcsak a hazai e-sport elkötelezett támogatója, hanem úttörőként szerves része a női szakág felkarolásának is. A nemek közötti egyenjogúság, egyenlő esélyek megteremtése ugyanis nemcsak az üzleti életben fontos, hanem az életünk minden területén. Egy olyan dinamikusan fejlődő sportág esetében, mint az e-sport, ezért rendkívül előremutató, ha szinte a kezdetektől az egyenjogúság elvei mentén tud fejlődni, minden elhivatott és eltökélt női játékos ugyanúgy lehetőséget kap a fejlődésre, a kiváló teljesítmény elérésére. Erre pedig szüksége is van a sportágnak, hiszen – sok hagyományos sporthoz, mint például a foci vagy az autóversenyzéshez hasonlóan – az e-sportban is jelen van a női játékosokkal szembeni szexista sztereotípia, sőt, sajnos az online térre jellemző zaklatás is. Jól mutatja ezt, hogy bár a Wifitalents nemzetközi statisztikái alapján a gamerek 46 százaléka nő, azonban inkább semleges nevet választanak, hogy elkerüljék a negatív kommenteket” – hangsúlyozta Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője.