A Kaposvárnál Puska Bence egy kisebb lábsérülés miatt nem játszott. Völgyi Marcell pedig állkapocs sérülését követően még dolgozik a visszatérésen.

A találkozót 7–3-as rohanással kezdte a Kaposvár. Az elején becsúszott pár hiba és védőoldalon engedtek a somogyiak néhány lepattanót ellenfelüknek, így egy pontra zárkóztak a fővárosiak. Szőke Bálint beállása után blokkolt egy triplát, majd zsákolt a másik oldalon, 11–6-ra módosítva az állást. A negyed utolsó perceihez közeledve Darrion Trammell faultos ziccerével elléptek a zöld-fehérek 8 ponttal. Rosic Uros triplája és Kocsis Zalán ziccere után ár 22–7 is volt az állás. Ráadásul az utánpótlás meccsen remeklő Hajduk Attila egy triplát is berámolt még a vége előtt. Ezzel, és Luka Markovic távolijával 30–12-es előnnyel várták a folytatást Branislav Dzunic fiai.

A második etapot is jól kezdték a hazaiak védekezésben, de kimaradtak a dobások az első percekben. Két könnyű kosarat is szerzett a TF-Budapest, így Dzunic időt kért. Tichov Dominik ezt követően pedig két hármast is berámolt a Kaposvárnak, közelebb segítve csapatát 36–24-nél. Folyamatosan gondot okozott a somogyiaknak a lepattanózás. Markovic rutinos kosara is kellett ahhoz, hogy megtörje a ellenfél lendületét. Szőke újabb pontjaival ismét nőtt a hazai fór, de Ticov újabb távolit süllyesztett el a nagyszünet előtt, így 44–33-as állásnál mentek pihenni a csapatok.

A nagyszünet után sorozatban 6 pontot szerzett a Kaposvár, Antalics Dániel a gyűrű alól oldotta meg nehéz helyzetből Markovic passza után, így 50–33-nél időt kért a TF-Budapest. Tovább nőtt a különbség, miután Trammell labdát szerzett és a gyűrűig vihette húszpontosra növelve a különbséget. Nehéz helyzetbe került a vendég alakulat miután Kis Raul triplája beesett, majd eladták a labdát és újabb könnyű kosarat kapott a budapesti gárda 62–37-nél. A játékrész végéig már nem lassított a Kaposvár 75–45-re zárult ez a periódus.

Az utolsó felvonásban sem lassított a Kaposvár, már a fiatalok is több lehetőséget kaptak, így Pucz Zalán is. Közönségszórakoztató utolsó perceket hozott a mérkőzés. Szőke Bálint zsákolhatott egy látványosat, majd Paár Márk egyből két hármast is szórt még, így magabiztos győzelemmel kezdte a csapat a feljutásért zajló küzdelmet.

A kaposváriak legközelebb október 5-én 18 órakor lépnek ismét pályára a Kaposvár Arénában a HÜBNER Nyíregyháza BS csapata ellen.

Kometa Kaposvári KK –TF-Budapest 109–61 (30–12, 14–21, 31–12, 34–16)

Kaposvár Aréna, V.: Radnóti M., Esztergályos R., Danka P.