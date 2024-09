Az első percek 5–1-es hazai vezetést hoztak, jól dobtak kintről a veszprémiek. 10–12-nél Darrion Trammell faultos betörésével vette át a vezetést a Kaposvár. Kiegyenlített küzdelmet hoztak a következő percek. A somogyiak Bogdán Benedek ziccerével módosították 18–20-ra az állást.

A Branislav Dzunic vezette Kaposvár magabiztos győzelmet aratott Veszprémben.

Fotó: Böcz Zoltán

A második negyedet 6 pontos előnyel kezdhettük, mely hamar 10-re nőtt, így érkezett a hazai időkérés. Uros Rosic hármasa és Puska Bence gyorsindítás utáni kosarával már 18–33-at is mutatott az eredményjelző. A félidő végéhez közeledve Szőke Bálint egymás után két triplát is vágott, amit kiegészített még az amerikai irányító kosara is, így 26 pontra nőtt a somogyi fór. Pucz Zalán beállása után büntetőket érő passzt adott Bogdánnak. A dudaszó előtt Trammell elsüllyesztett még egy távolit, így lett 33–59 az állás.

A nagyszünet után Kis Raul hármasával lépett el még jobban a Kaposvár. Antalics palánk alatti kosarát követően már 41–72 volt az állás. A harmadik etap végére közel járt már a százhoz a vendég alakulat.

Hajduk Attila triplájával kezdték Dzunicsék a záró játékrészt 50–95-nél. Az utolsó öt perchez közeledve Luka Markovic közeli pontjaival lépték át a százat 58–101-nél. Végül sorozatban másodszor aratott magabiztos győzelmet a csapat felkészülési mérkőzésen, 69–116-ra nyertek a somogyiak.