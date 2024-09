Pénteken a házigazda Eger, majd szombaton a Debrecen legyőzése után biztossá vált, hogy a Kaposvári VK kvalifikálta magát a legjobb nyolc közé a BENU Magyar Kupában. A somogyiak soron következő ellenfele, a BVSC-Zugló is hasonló utat járt be, így egymás elleni találkozójuk arról hivatott dönteni, melyik csapat nyeri az A jelű négyest.

Kikapott, de továbbjutott a Kaposvári VK Fotó: Andrássy Zoltán

A mérkőzést a csoport favoritjának számító zuglóiak kezdték jobban, hiszen már az első támadásuk végén, Szeghalmi Zsombor akciógóljával előnybe kerültek. Ezt a folytatásban gyorsan háromra növelték, s meg is tartották az első negyed végégi. A másodikban aztán még jobban kinyílt az olló, a fővárosiak pedig már ekkor eldöntötték a mérkőzést, hiszen magabiztos, ötgólos előnnyel fordulhattak.

Egy negyed nyert a Kaposvári VK

A harmadik negyedben a fiatal, 17 éves Benedek Mór, az olimpiai bajnok Benedek Tibor fia egy gyors duplával igazolta, hogy remek vízilabda-géneket örökölt, így neki is köszönhetően a BVSC már tíz góllal is vezetett. A KVK azonban nem adta fel, próbált közelebb férkőzni, s meg is nyerte az utolsó negyedet. A bajnokságban viszont vélhetően jobban megszorongatja majd a dobogóra esélyes zuglóiakat a Kaposvár.