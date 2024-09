Sűrű a szezonkezdet a Kaposvári VK számára, ugyanis a szerdai bajnoki nyitányt követően pénteken este már Egerben ugranak medencébe Surányi László tanítványai. A hevesi megyeszékhelyen összesen három meccset vívnak a somogyiak alig 48 óra leforgása alatt.

A Kaposvári VK játékosa, Fülöp Bence két góllal nyitotta az idényt Fotó: ANDRASSY Zoltán

– Nem is emlékszem arra, hogy mikor volt utoljára ilyen, hogy öt nap alatt négy éles meccset is le kell játszanunk – mondta Vindisch Ferenc, a Kaposvári VK játékosa. – Ezt megspékeli az utazás, az egyik legtávolabbi helyszínre. Kicsit félek ettől, hiszen nehéz és fárasztó lesz, nem tudom, hogy fog érinteni fizikálisan. Úgy gondolom, hogy mindig a következő meccsre kell koncentrálnunk, nem arra, hogy ilyen sok vár ránk.

A csoportból az első két együttes jut tovább a legjobb nyolcba. A torna során, akárcsak a bajnokságban nem születhet döntetlen. Amennyiben a rendes játékidő végéig mégsem bírnának egymással a felek, úgy öt-öt büntető következik.

– Szeretnénk minél jobb eredményt elérni és továbbjutni, ezt a csapat névsora is indokolja – tette hozzá Vindisch Ferenc. – A Debrecen most jutott fel, szerintem mindenki úgy számol, hogy könnyű ellenfél lesz, de biztos vagyok benne, hogy hajtani fognak és meglepetést is okoznak majd, így nem szabad lebecsülni őket. A házigazda mindig nehéz, az Egernek komoly múltja van, az elmúlt években szoros meccseket játszottunk ellenük. A BVSC a csoport esélyese, viszont velük játszunk az utolsó meccset, s akár már felszabadultan is vízilabdázhatunk.

A Kaposvári VK programja