Az előző idényt éppen a Szeged elleni helyosztóval zárta a Kaposvári VK, azonban azt elbukta, így végül a Tisza-partiak értek oda a hetedik helyre. Emiatt pedig bőven akad ok arra somogyi oldalon, hogy visszavágjanak.

– Csak erre a meccsre készülünk, mióta elkészült a sorsolás – mondta Vindisch Ferenc, a Kaposvári VK rekordere. – Velük fejeztük be az előző idényt, így még élénken él bennünk az az élmény, hogy nem sikerült megnyernünk a helyosztót, bár ezt vártuk el magunktól, hiszen reális esélyünk volt a győzelemre. Ezen okokból még jobban szeretnénk kiköszörülni a csorbát. Hazai medencében nekünk kell nyernünk, bár tudjuk, hogy nehéz ellenfél vár ránk, de mégsem nem egy Bajnokok Ligája győztes gárda. Taktikailag készültünk rájuk, fizikálisan is jó állapotban vagyunk, hiszen semmi sem maradt ki a felkészülésünkből.

A Kaposvári VK rutinos játékosa, Vindisch Ferenc bízik a sikerben

Fotó: Muzslay Péter

A Kaposvári VK az előző idényben bejutott a felsőházba, s végül a nyolcadik helyen zárt.

– A szezon végén nem lehetünk elégedettek azzal, ha az előzőnél gyengébb eredményt érünk majd el, így mindenképp a legjobb nyolcba szereznénk kerülni – fogalmazott Vindisch Ferenc. – Az előző idényben már a hatodik hely is európai kupát ért volna, szép lenne ezúttal odaérni, hiszen azzal történelmet írnánk, úgy gondolom, hogy a keret alkalmas rá, de előbb jussunk be a legjobb nyolcba.

Változott a Kaposvári VK kerete

A KVK keretében több változás történt a nyáron, hiszen Palatinus Erik, Takács János és Kakstedter Bendegúz távozott a klubtól, míg Bede Marcell, Besenyei Áron és Pellei Kristóf mellett a világ- és Európa-bajnok Hárai Balázs érkezett, így erősödött a somogyiak kerete, melynek az ellenfelek mellett az új szabályokkal is szembe kell néznie. A Magyar Vízilabda Szövetség eltörölte a döntetlent a bajnokságban, így amennyiben a négy negyedet követően nem születne döntés, ötméteresek következnek, melynek győztese kettő, míg vesztese egy pontot kap.

– A döntetlennek is megvolt a maga varázsa, bár a legritkábban örül egy csapat neki – tette hozzá Vindisch Ferenc. – A sport elve és filozófiája azt diktálja, hogy azért játszunk, hogy a meccs után győztest hirdessünk. Egyelőre még nem foglalkoztak az új szabály, lehet, hogy pár hét múlva már történik olyan, amiért majd foglalkozom vele.

A bajnoki nyitány mellett még három mérkőzés vár a héten a kaposváriakra, ugyanis péntektől vasárnapig rendezik a BENU Magyar Kupa A csoportjának kvalifikációs-tornáját, Egerben, emiatt igen nehéz napok várnak a pólósokra.