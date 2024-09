Az előző idényt a Szeged ellen zárta, az újat pedig ugyancsak a Tisza-partiak elleni fellépéssel nyitotta a Kaposvári VK, melynek kezdőcsapatában ott volt a nyáron igazolt világ- és Európa-bajnok Hárai Balázs, aki már a csapatkapitányi tisztséget is megkapta új klubjában. A kezdőben ugyancsak ott volt az OB I. rekordere, Vindisch Ferenc, aki 45 évesen is elhappolta a labdát az első ráúszásnál, majd nemsokkal később a góljai számát is szaporította, előnyben juttatva ezzel somogyiakat, akik Juhász-Szelei Norbert centergólja után már kettővel mentek. A szegediek azonban a második negyed elején egyenlítettek, azonban ezt követően a hazaiak pillanatai következtek, akik elléptek hárommal, egészen addig, míg hármas (!) emberhátrányba nem kerültek, aminek köszönhetően Nagy Márton révén újra elkezdte a felzárkózást a Szeged.

A fordulás urán összeesett a Kaposvári VK

A fordulást követően ugyancsak Nagy Márton hozta fel egyre a Tisza-partiakat, de ezt követően Hárai Balázs szerezte meg első gólját kaposvári színekben. A kétgólos előnyét viszont nem tudta megtartani a KVK, olyannyira nem, hogy Leinweber Olivér akciógóljával, illetve büntetőjével kiegyenlített a Szeged, majd Sziládi Kristóf negyedik találatával a mérkőzésen először a vezetést is átvette. Az utolsó negyed elején pedig kezdett egyre fölényesebbé válni a vendégek előnye. Kiss Csaba tanítványai ugyanis már néggyel mentek a támadásban sorozatos hibákat elkövető hazai előtt. Négy perccel a meccs vége előtt ifjabb Berta József találata bár egy pillanatra visszaadta a hazaiak reményét, de annyi hibát követtek el, amivel nem lehet meccset nyerni, így a várakozássokkal ellentétben a szegediek kezdték három ponttal az új szezont.

Kaposvári VK–zue.hu Szegedi VE 10–13 (2–1, 5–4, 1–5, 2–3)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 230 néző. Vezette: Csanádi Zs., Ádám F.

Kaposvári VK: Kósik – Juhász-Szelei (1), Vindisch (1), Pellei F., Hárai (1), Berta (1), Dőry (1). Csere: Besenyei, Bede, Fülöp B. (2), Baj (2), Vörös, Pellei K. (1). Vezetőedző: Surányi László.

zue.hu Szegedi VE: Danka – Nagy M. (3), Leinweber (3), Kürti, Kasza, Sziládi (5), Báthory. Csere: Pörge (1), Bóbis (1), Horváth V., Spitz, Varga M. Vezetőedző: Kiss Csaba.

Gól, emberelőnyből: 11/3, illetve 12/7.

Gól, ötméteresből: –, illetve 1/1.

Kipontozódott: Pellei F. (17. p.), Juhász-Szelei (21. p.).