Hazai szempontból nagyon jól indult a találkozó hiszen nagyon gyorsan elhúztak Hollóék, de Sztrakáék sem hagyták magukat. Gyorsan zárkóztak, és Sunajko Stefan góljával egalizáltak is. Gábor duplája és Tufegdzic büntetője után is még három gólos lett a hazaiak előnye és ez állandósult is. A félidő utolsó találatát Bazsó jegyezte, így megnyugtató öt gólos előnyről várták a folytatást Gábor Marcellék.

A második játékrész Zalai találatával indult de záporoztak a hazai gólok is, még Holló is bevette kollégája kapuját. A félidő derekán azonban hét a hat elleni játékra váltottak a vendégek, Kránitz parádézott a kapuban és a magabiztosnak tűnő előny fokozatosan tűnt el. Három perccel a vége előtt már csak egyetlen egy gól volt Tóth Péterék előnye. Az utolsó percben Kemény egyenlített, de innen még mindegyik csapatnak volt egy-egy támadása. A csurgói támadás technikai hibával végződött míg Ocvirk lövését Holló hárította hatalmas bravúrral. A mérkőzés képe alapján megérdemelt a pontosztozkodás, de igazán a vendégek örültek a megszerzett pontnak.

Csurgói KK - PLER- Budapest 27- 27 (16-12)

Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok 700 néző, V.: Bócz- Wiedemann.

Csurgói KK: Holló B. 1 – Majstorovic M. 3, Gábor M. 6, Vasvári Á., Papp T., Tóth P.2, Tufegdzics A. 4(1), Csere: Füstös Á. (k), Fekete G., Zagar M., Bazsó G. 1, Herceg M. 2, Szeitl E.1, Brajovics V. 3, Mazurek, D. Kiss B. 4,Vezetőedző: Matic Vladan

Kiállítások: 8 ill. 8 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 5/5.

Mestermérleg

Matic Vladan, a Csurgói KK vezetőedzője: – Szeretnék gratulálni a Pler csapatának az egy ponthoz , csúsztak másztak minden labdáért, nagyot küzdöttek. Csalódott vagyok a teljesítményünk miatt, bár az első félidőben minden úgy alakult, ahogy szerettük volna, a másodikban nem ismertem rá a csapatra. Kritikus helyzetben sorozatosan rossz döntéseket hoztunk sokat hibáztunk, és ahogy Gyöngyösről mi hoztunk el egy pontot, most tőlünk vitt el a Pler.